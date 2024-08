Na początku listopada 2023 roku u byłego ministra sprawiedliwości wykryto raka przełyku.

Choroba Ziobry

Ziobro poinformował, że przeszedł "wyczerpującą radioterapię, chemioterapię i immunoterapię", i "skomplikowaną operację obejmującą klatkę piersiową, jamę brzuszną i szyję".

Nowe informacje ws. stanu zdrowia Ziobry

Michał Wójcik w Polsat News, przekazał, że Zbigniew Ziobro przechodzi rehabilitację i może jeszcze wrócić do polityki. Chciałbym zdementować informacje, że stan Zbigniewa Ziobro się pogorszył. Tak nie jest. Przechodzi rehabilitację i walczy. Myślę, że on wróci do polityki. Życzę tego jemu, nam i Polakom – wyjaśnił polityk.

Co dalej z leczeniem?

Poseł poinformował, że w październiku Ziobro przejdzie obrazowe badania, które pokażą, czy leczenie jest skuteczne.

Zbigniew Ziobro ma zostać przesłuchany przez komisję śledczą ds. Pegasusa. Polityk Suwerennej Polski powiedział, że były minister sprawiedliwości chce odpowiadać przed komisją dodał, że "ma bardzo ciężką chorobę, czego nie da się ukryć. On nie unika odpowiedzi na pytania komisji śledczych. Jeżeli tylko będzie to możliwe, złoży zeznania - dodał.