Zbigniew Ziobro Dochodzi do siebie po operacji. Najważniejszy będzie nowy PET, czyli badanie, czy przerzuty poszły dalej, czy nie - powiedział, jak pisze "Super Express" poseł Michał Woś.

"To jest najbardziej niepokojące dla wszystkich"

Co najbardziej niepokoi w stanie byłego ministra sprawiedliwości? Publicznie była mowa o tym, że po wycięciu wnętrzności z żołądka został zrobiony nowy przełyk, co wiadomo, że maksymalnie obniża komfort życia, ale były też przerzuty na węzły chłonne i to jest najbardziej niepokojące dla wszystkich – powiedział z obawą Woś.