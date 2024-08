Projekt PSL dotyczy statusu osoby najbliższej.

Ustawa statusu osoby najbliższej

Za projekt ustawy statusu osoby najbliższej odpowiada Urszula Pasławska. Myślę, że prezentacja tego projektu to kwestia najbliższych tygodni - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Nasz projekt różni się od pomysłu minister Katarzyny Kotuli tym, że nie ma nic o adopcji oraz dotyczy miejsca, gdzie to będzie zawierane, naszym zdaniem powinna być to kancelaria notarialna - wskazał wicepremier.

Dopytywany, czy poprze rozwiązania Lewicy w Sejmie, zaprzeczył. Zagłosuje za swoim (projektem) - oznajmił. Zaznaczył, też, że kwestia płci będzie zawarta w projekcie, ale "poczekajmy na wyniki pracy poseł Pasławskiej".

Warunki Władysława Kosiniaka-Kamysza

Stanowisko większości posłów z PSL jest jasne: ułatwianie życia - tak, sprawa zrównania związków partnerskich z małżeństwem, przysposobienie i adopcja dzieci - nie- mówił pod koniec czerwca w Polskim Radiu Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie powiem, że ustawę o związkach partnerskich poprze całe PSL - dodał.

Nikogo nie powinno dziwić stanowisko PSL, od zawsze mówimy, że w kwestiach światopoglądowych decydujemy indywidualnie i to się nie zmieni. Nie będzie dyscypliny ani w kwestii związków partnerskich, ani aborcji - powiedział w 1 Programie Polskiego Radia Kosiniak-Kamysz. Mój osobisty pogląd na sprawę związków partnerskich komunikuję od lat - podkreślił.

Jak zaznaczył prezes ludowców, jego poparcie zyska projekt, który będzie określał kwestie dziedziczenia i dostępu do informacji medycznych, ale nie będzie dotykał zrównania statusu związków partnerskich ze statusem małżeństwa, adopcji i przysposobienia dzieci. Jestem za ułatwianiem życia - podkreślił.

Realny termin ustawy w Sejmie

Dr Maciej Berek, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, pytany pod koniec czerwca na antenie TVN24 o to, kiedy jest szansa na to, żeby projekt ustawy o związkach partnerskich znalazł się w Sejmie, odpowiedział: Myślę, że to jest termin powakacyjny, niedługo po wakacjach, bo ta praca w sensie formalnym ruszyła w tej chwili, tak naprawdę teraz rozpoczynamy te prace, potrzebujemy pewnie z miesiąc, żeby przeprowadzić konsultacje, drugi miesiąc, żeby przejść procedury rządowe, więc spodziewałbym się, że po wakacjach w znaczeniu szkolnym, czyli gdzieś około września albo dokładnie we wrześniu, ten projekt w Sejmie ma szansę się pojawić.

Związki partnerskie w Polsce i UE

Polska jest wśród pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej, które nie dają parom tej samej płci możliwości formalizacji związków. Kwestia ta nie jest uregulowana także w Bułgarii, Rumunii oraz na Litwie i Słowacji. W grudniu 2023 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie przeciw Polsce wytoczonej przez pięć polskich par tej samej płci, które domagały się prawnego uznania ich związków. W orzeczeniu stwierdzono, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka i ma obowiązek wprowadzenia ochrony prawnej par tej samej płci.