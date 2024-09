Marcin Mastalerek mówił na antenie Polsatu, że nie wpłaci na PiS. To rozwścieczyło szefa klubu, Mariusza Błaszczaka. Marcin Mastalerek zapowiada, że nie będzie wpłacał. Czy wpłacał wcześniej? No nie - mówił w Graffiti na antenie Polsat News Błaszczak. W dzisiejszych czasach, gdy jest próba zniszczenia demokracji - bo tak traktuję, co robi Donald Tusk - tego rodzaju wypowiedzi nie służą jedności, tylko służą podziałom - dodał.

Mastalerek zapisał się do obozu Tuska. Jeżeli takie głupoty opowiada. O co mu chodzi, o co chodzi temu człowiekowi? - podsumował były szef MON

Mastalerek: PiS będzie tracić elektorat

Na słowa Błaszczaka Mastalerek odpowiadał na antenie Radia ZET. Jego zdaniem, Prawo i Sprawiedliwość szuka wrogów nie tam, gdzie powinno. Jeśli tak będą prowadzili swoją politykę i w taki sposób działali, to będzie się kurczyła partia i elektorat - uważał były członek PiS.

"Wpłacę na TV Republika"

Szef Gabinetu Prezydenta potwierdził, że wpłacić na PiS nie zamierza: Ja wpłacę pieniądze po apelu prezesa Kaczyńskiego, ale wpłacę je na TV Republika, bo oni dużo lepiej realizują to wszystko, chcą się rozwijać. Średnią mam ochotę, by odpowiedzią główną na kampanię i wielki marsz PO była konwencja, na którą PiS wyrzuciło w błoto 4 mln złotych. Ja nie będę wpłacał na takie rzeczy - zaznaczył Marcin Mastalerek.

"Trzeba było oszczędzać"

Trzeba było oszczędzać. Następnym razem oszczędzajcie. Tak zachowują się ludzie, dostają pensję i część z pensji odkładają. Tak każdy racjonalnie próbuje działać - ocenił gość Bogdana Rymanowskiego. Jeśli ktoś chce mi powiedzieć, że 25 mln złotych rocznie, kiedy się rządzi.. to no sorry. Może się zastanówcie, czy były potrzebne te wszystkie konwencje i inne niepotrzebne wydatki - podsumował Marcin Mastalerek.