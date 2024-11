Podczas wystąpienia w Gdańsku, Czarnek ogłosił, że do maja 2024 roku planuje intensywnie podróżować po Polsce, by wspierać kampanię prezydencką. Bez względu na to, kto zostanie kandydatem, zobaczycie wielkie zwycięstwo kandydata Prawa i Sprawiedliwości – stwierdził.

Reklama

Czarnek wziął udział w Pomorskim Kongresie Pamięci Narodowej, zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku. W trakcie wydarzenia odbył się panel dyskusyjny na temat współczesnej edukacji historycznej, w którym uczestniczył również prezes IPN Karol Nawrocki.

Obaj politycy – Czarnek i Nawrocki – wymieniani są jako potencjalni kandydaci PiS w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Reklama

Czarnek podkreślił, że ostateczną decyzję dotyczącą kandydata na prezydenta podejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński wraz z prezydium Komitetu Politycznego partii. W gronie potencjalnych kandydatów, oprócz Czarnka i Nawrockiego, wymieniani są także Tobiasz Bocheński i Dominik Tarczyński.

Decyzja należy do kierownictwa partii. My, jako członkowie, jesteśmy gotowi do pracy na rzecz sukcesu każdego kandydata wskazanego przez PiS – zaznaczył poseł.

Nawrocki nie komentuje

Karol Nawrocki, pytany przez dziennikarzy o wypowiedzi marszałka Ryszarda Terleckiego, który wskazał go jako potencjalnego kandydata, odmówił komentarza. Skupiam się na swojej pracy, a nie na politycznych spekulacjach – powiedział prezes IPN.