Projekt, który początkowo planowano na pierwszy kwartał przyszłego roku, został zrealizowany przed czasem, co jest znaczącym osiągnięciem.

Tarcza Wschód była nowoczesnym pomysłem, w jaki sposób chronić granicę przy wykorzystaniu elementów infrastruktury i środowiska naturalnego; to inteligentnie skomponowany ciąg skutecznej obrony – powiedział premier Tusk podczas briefingu w pobliżu wsi Dąbrówka w województwie warmińsko-mazurskim.

Premier Tusk o Tarczy Wschód: Nowoczesny pomysł na ochronę granicy

Tarcza Wschód to kompleksowy system obronny, który łączy tradycyjne elementy infrastruktury wojskowej, takie jak betonowe jeże i rowy przeciwczołgowe, z naturalnymi przeszkodami terenu. W opinii premiera, taki sposób budowania umocnień stanowi innowacyjne rozwiązanie w zakresie ochrony granic. Tusk podkreślił, że na obecnym etapie budowy jedynie na tym jednym odcinku umocnień znajduje się już 3,5 tys. elementów betonowych.

Do 2028 r. będziemy chcieli uzbroić w ten sposób polską granicę – zaznaczył premier, podkreślając, że projekt ma obejmować granicę Polski z Rosją i Białorusią, tworząc kompleksową ochronę na całym odcinku ok. 800 km.

Tusk: To inwestycja w pokój

Działania zmierzające do zabezpieczenia wschodniej granicy kraju to inwestycja w pokój - podkreślił premier Donald Tusk podczas sobotniej wizyty na pierwszym wybudowanym odcinku Tarczy Wschód. Zapewnił też, że Europa obserwuje te inwestycje z satysfakcją i jest gotowa je wspierać.

Podczas briefingu w pobliżu wsi Dąbrówka (woj. warmińsko-mazurskie) premier podkreślił, że "im lepiej będzie strzeżona polska granica, im trudniej dostępna dla tych, którzy mieliby złe zamiary". Wszystko to, co tutaj robimy - i to będziemy robili także na granicy z Białorusią i Ukrainą – ma odstraszyć i zniechęcić ewentualnego agresora, w związku z czym to jest naprawdę inwestycja w pokój. Wydamy na to miliardy złotych, ale już w tej chwili cała Europa z wielką satysfakcją obserwuje i będzie wspierała w razie potrzeby te inwestycje i nasze działania - zwrócił uwagę.

Szef rządu zapewnił, że państwa należące do regionu bałtyckiego będą współpracowały z Polską, aby infrastruktura ta była skuteczna nie tylko na polskich odcinkach, ale na całej długości granicy, "przede wszystkim z Rosją i Białorusią". Nasze działania będą dotyczyły także zabezpieczenia granicy z Ukrainą – z innych powodów, ale chcemy, żeby na całej długości wschodniej granicy Polacy czuli się bezpieczniejsi - stwierdził.

Tarcza Wschód co to jest?

Tarcza Wschód jest częścią szerokiego programu opracowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego. Oprócz budowy umocnień, planowane jest także rozstawienie systemów wykrywania zagrożeń, rozpoznania, baz wojskowych, węzłów logistycznych, magazynów oraz systemów antydronowych.

W obliczu rosnącego napięcia na wschodnich granicach, projekt Tarczy Wschód staje się kluczowym elementem obronności Polski, stanowiąc odpowiedź na zmieniające się zagrożenia w regionie. Dzięki połączeniu tradycyjnych rozwiązań z nowoczesnymi technologiami, Polska stawia na skuteczną i innowacyjną ochronę swoich granic.

Źródło: PAP, Media