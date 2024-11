Trzaskowski w sobotę na briefingu przed Areną Gliwice zaprosił na konwencję KO, która odbędzie się w tym miejscu 7 grudnia w południe.

Rafał Trzaskowski: Prezydent RP musi wnosić doświadczenie, a nie dopiero się uczyć

Jak deklarował, będzie tam mowa "o tym, co najważniejsze": "jak Polska się powinna zmieniać, jak zaplanować tę drogę, która nas doprowadzi do zwycięstwa, jak dokonać tego kolejnego kroku na drodze do wzmacniania demokracji, jak wybrać prezydenta, który będzie w pełni demokratyczny, w pełni niezależny, który będzie się wykazywał inicjatywą i - co najważniejsze - będzie charakteryzował się doświadczeniem".

"To doświadczenie jest bardzo ważne. Dzisiaj w polskiej polityce powinno być tak, że to prezydent wnosi całe swoje doświadczenie do Pałacu Prezydenckiego, a nie dopiero musi się uczyć wszystkiego, będąc już w tym pałacu" - stwierdził Trzaskowski.

Na gliwicką konwencję KO zapraszali też: prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka i europoseł Borys Budka. Ten drugi zaznaczył, że konwencja stanie się "wielkim pozytywnym wydarzeniem" przed wyborami prezydenckimi, które będą "postawieniem tej przysłowiowej kropki nad i nad tym, że Polska może się pozytywnie zmieniać".

Źródło: PAP