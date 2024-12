6 grudnia 2024 roku Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności karnej, co oznacza, że może on zostać oskarżony o pobicie aktywisty Zbigniewa Komosy, co miało mieć miejsce 10 października 2024 r.

Immunitet Jarosława Kaczyńskiego. Jest decyzja

Komosa oskarżył lidera Prawa i Sprawiedliwości o agresję podczas jednej z miesięcznic smoleńskich. Za uchwałą głosowało 241 posłów, przeciw było 206.

Natomiast Sejm nie uchylił immunitetu Kaczyńskiemu w sprawie zniszczenia wieńca złożonego pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej.