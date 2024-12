Nowa ustawa przewiduje również możliwość korzystania z maksymalnej ceny energii na poziomie 693 zł netto za MWh przez jednostki samorządowe oraz podmioty wrażliwe. Ta preferencyjna stawka będzie obowiązywać do końca marca 2025 roku. Rząd przeznaczy na ten cel dodatkowe 150 mln zł.

Zmiany w taryfach sprzedawców energii

Sprzedawcy energii elektrycznej mają czas do 30 kwietnia 2025 roku na złożenie wniosków do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę taryf, które będą obowiązywać do końca 2025 roku. Brak wniosku skutkuje wstrzymaniem wypłaty rekompensat dla firm sprzedających energię poniżej taryfowej ceny.

Zawieszenie opłaty mocowej przedłużone

Dzięki nowym regulacjom odbiorcy korzystający z punktów poboru o napięciu nie większym niż 1 kV, w tym głównie gospodarstwa domowe, będą zwolnieni z opłaty mocowej aż do połowy 2025 roku. Koszt tej ulgi oszacowano na 1,476 mld zł.

Łączny koszt wprowadzenia przepisów

Całkowity koszt rozwiązań ochronnych oszacowano na ponad 5,6 mld zł. Na wsparcie dla gospodarstw domowych do końca września 2025 r. przewidziano 3,732 mld zł, natomiast zawieszenie opłaty mocowej i inne mechanizmy osłonowe pochłoną kolejne 1,476 mld zł.

Fundusze na rekompensaty

Opłaty mocowe, które zostały zawieszone, będą rekompensowane z funduszu COVID-19. Tego rodzaju działania mają na celu wsparcie operatorów systemu przesyłowego, takich jak PSE, bez obciążania konsumentów dodatkowymi kosztami.

Rząd zakłada, że nowe przepisy ustabilizują koszty energii dla odbiorców końcowych, co w obecnych warunkach gospodarczych jest kluczowe dla ochrony zarówno gospodarstw domowych, jak i samorządów oraz innych instytucji publicznych.