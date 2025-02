Kaczyński na badaniach kontrolnych

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, przebywał w szpitalu w Lublinie na badaniach kontrolnych, jak potwierdziła posłanka PiS, Józefa Szczurek-Żelazko. Kaczyński był hospitalizowany na oddziale kardiologii, a informacje o jego stanie zdrowia są ogólne. Wcześniej zaplanowane badania mogą obejmować również kontrolę stanu zdrowia po problemach z kolanem.

Kaczyński zakwalifikowany jako osoba nieznana

Co zaskakujące, Prezes PiS, został zakwalifikowany jako osoba nieznana (NN) przy przyjęciu do szpitala w Lublinie. Potwierdził to rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Remigiusz Małecki.

Z relacji "Gazety Wyborczej" wynika, że Kaczyński został przywieziony do szpitala służbową czarną skodą superb w towarzystwie ochroniarzy i przyjęty jako pacjent NN. Na oddziale miał zająć pojedynczą salę, która została odseparowana od pozostałej części placówki.

"Sytuacja została wyjaśniona"

Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Remigiusz Małecki powiedział w piątek, że "najprawdopodobniej pod wpływem emocji ze strony personelu placówki pacjent został zakwalifikowany jako NN, czyli osoba nieznana". Po przybyciu kierownika Oddziału Kardiologii natychmiast sytuacja została wyjaśniona i zmieniona, zgodnie z obowiązującą procedurą przyjmowania pacjentów do szpitala - zaznaczył Małecki. Podkreślił, że kardiologia w szpitalu przy al. Kraśnickiej w Lublinie jest jedną z najlepszych w Polsce.