Sondaż CBOS: Koalicja Obywatelska na prowadzeniu, PiS na drugim miejscu

W drugiej połowie lutego 2025 roku, najnowszy sondaż CBOS wykazał, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród Polaków. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, a na trzeciej pozycji znalazła się Konfederacja.

Koalicja Obywatelska z 34 proc. poparciem

Wyniki sondażu CBOS z drugiej połowy lutego 2025 roku wskazują, że KO zdobyła 34 proc. głosów wśród osób deklarujących udział w nadchodzących wyborach. Jest to wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do pierwszej połowy lutego, co pozwoliło KO wysunąć się na pierwsze miejsce.

PiS z 29 proc. poparciem

Na drugim miejscu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość (PiS), które uzyskało 29 proc. poparcia – o 1 punkt procentowy mniej niż w poprzednim badaniu.

Konfederacja na trzecim miejscu – najwyższy wynik od wyborów 2023 roku

Zaskakującym wynikiem w lutowym badaniu jest awans Konfederacji, która osiągnęła 17 proc. poparcia. To najlepszy wynik tej formacji od czasu wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Spadek poparcia dla Trzeciej Drogi i Lewicy

Lewica utrzymuje stabilne poparcie na poziomie 6 proc., natomiast Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) zanotowała spadek – uzyskując tylko 4 proc. głosów, co stanowi najgorszy wynik tej koalicji od września 2024 roku. Z kolei partia Razem utrzymuje poparcie na poziomie 2 proc.

Wzrost zainteresowania wyborami – Tyle Polaków chce głosować

Zgodnie z badaniem CBOS, 86 proc. dorosłych Polaków zadeklarowało chęć wzięcia udziału w nadchodzących wyborach. To wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu do pierwszej połowy lutego 2025 roku.