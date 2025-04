Kto może głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich 2025?

Z tej formy głosowania mogą skorzystać:

Reklama

osoby z orzeczoną niepełnosprawnością ,

, osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat.

Ważne: Głosowanie korespondencyjne dostępne jest wyłącznie dla osób przebywających na terenie Polski.

Do kiedy i jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Termin zgłoszenia mija 5 maja 2025 roku. Wniosek można złożyć:

ustnie w urzędzie,

pisemnie (z własnoręcznym podpisem),

elektronicznie,

telefonicznie – tylko w przypadku osób z niepełnosprawnością lub objętych kwarantanną w dniu głosowania.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jeśli zgłaszasz się ustnie, dokument ten trzeba dostarczyć osobiście do urzędu gminy.

Co zawiera pakiet do głosowania korespondencyjnego?

Pakiet wyborczy powinien dotrzeć do wyborcy najpóźniej sześć dni przed wyborami. Znajdziesz w nim:

kopertę zwrotną,

kartę do głosowania,

kopertę na kartę,

oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

instrukcję,

na życzenie – nakładkę Braille’a.

Głosowanie korespondencyjne w II turze wyborów prezydenckich

Jeśli dojdzie do drugiej tury (1 czerwca), nadal można głosować korespondencyjnie – nawet jeśli nie zgłoszono tego wcześniej. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania w II turze mija 22 maja. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Darmowy transport na wybory prezydenckie 2025 – kto może skorzystać?

Do 5 maja można również zgłosić chęć skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, jeśli:

masz ukończone 60 lat (do dnia głosowania),

masz orzeczenie o niepełnosprawności,

mieszkasz w gminie, gdzie nie działa regularny transport gminny.

Zgłoszenie składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

II tura wyborów i transport - nowe terminy

Jeśli potrzebujesz darmowego transportu także w II turze, zgłoś to między 19 a 30 maja. Informacja o organizacji przewozu zostanie ogłoszona do 8 maja, a dokładne godziny przejazdu podane zostaną do 15 maja. Rezygnacja możliwa jest do 16 maja (I tura) i 30 maja (II tura).

Czy mogę głosować korespondencyjnie za granicą?

Nie. W wyborach prezydenckich 2025 głosowanie korespondencyjne dostępne jest wyłącznie dla osób przebywających na terenie Polski.

Czy muszę odbierać pakiet wyborczy osobiście?

Nie, pakiet wyborczy zostanie dostarczony na adres podany we wniosku. Nie trzeba go odbierać osobiście – może to zrobić inna osoba obecna w mieszkaniu, jeśli odbiór potwierdzi.

Co jeśli pakiet wyborczy nie dotrze na czas?

Jeśli pakiet nie dotrze na sześć dni przed głosowaniem, należy jak najszybciej skontaktować się z urzędem gminy lub delegaturą Krajowego Biura Wyborczego, aby wyjaśnić sytuację.

Czy transport na wybory obejmuje również powrót do domu?

Tak, darmowy transport organizowany przez gminę obejmuje zarówno dojazd do lokalu wyborczego, jak i powrót – w uzgodnionych godzinach.

Czy mogę zrezygnować z darmowego transportu, jeśli się rozmyślę?

Tak, ale trzeba to zgłosić odpowiednio wcześnie: do 16 maja (I tura) lub do 30 maja (II tura).