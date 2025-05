Z takiej możliwości mogą skorzystać zarówno osoby na stałe mieszkające za granicą, jak i te, które 18 maja (lub 1 czerwca, jeśli dojdzie do II tury) będą przebywać poza Polską. Warunkiem jest ważny polski paszport lub dowód osobisty – jeśli jest on wystarczający do wjazdu do danego kraju.

Wniosek należy złożyć do odpowiedniego konsula. Można to zrobić bez wychodzenia z domu, korzystając z serwisu e-wybory, który udostępniło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Organizacja wyborów za granicą. Wybory 2025 w USA, Niemczech, UK

Adresy lokali wyborczych za granicą – m.in. w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii – dostępne są na stronach MSZ, PKW oraz odpowiednich konsulatów.

Termin 13 maja dotyczy także składania wniosków o ujęcie w spisie wyborców na polskich statkach morskich. W tym przypadku dokumenty należy złożyć do kapitana statku.

W przypadku konieczności udziału w II turze wyborów, osoba wpisana do zagranicznego obwodu nie musi składać wniosku ponownie – zostanie uwzględniona automatycznie. Jeśli jednak planuje głosować w innym miejscu – np. w Polsce albo w innym kraju – konieczne będzie złożenie nowego wniosku o zmianę miejsca głosowania. Termin zależy od kierunku zmiany: do 27 maja dla zagranicy i do 29 maja dla obwodów stałych w Polsce.

Dodatkowo, można głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Dzięki niemu możliwe jest oddanie głosu w dowolnym obwodzie – w kraju, za granicą, albo na statku. "Zaświadczenie umożliwia pełną mobilność wyborczą – to praktyczne rozwiązanie dla osób, które nie wiedzą jeszcze, gdzie będą przebywać w dniu wyborów" – przypomina MSZ. Wniosek o takie zaświadczenie można złożyć do 15 maja w dowolnym urzędzie gminy.

Wybory prezydenckie 2025 odbędą się 18 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

Źródło: PAP