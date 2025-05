Zbliżające się wybory prezydenckie w Polsce zaplanowano na 18 maja 2025 roku. Aby móc wziąć w nich udział, konieczne jest upewnienie się, że jesteś wpisany do Centralnego Rejestru Wyborców (CRW). To właśnie ten rejestr decyduje o tym, czy otrzymasz kartę do głosowania w swoim lokalu wyborczym. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak sprawdzić swój status i co zrobić, jeśli nie widniejesz w spisie.