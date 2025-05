Analiza wykazała nie tylko dominację konkretnych kandydatów i partii politycznych, ale także istotne tematy społeczne oraz rosnące zainteresowanie organizacyjnymi aspektami głosowania.

Karol Nawrocki numerem jeden

Na czołowej pozycji w wyszukiwaniach znajduje się Karol Nawrocki, który uzyskał 16,9 proc. udziału w zapytaniach. Na drugim miejscu plasuje się Rafał Trzaskowski (15,2 proc.), a trzecią pozycję zajmuje Sławomir Mentzen (12,7 proc.). Kolejne miejsca zajmują: Grzegorz Braun (12,5 proc.), Joanna Senyszyn (8,2 proc.), Krzysztof Stanowski (8,1 proc.) oraz Adrian Zandberg (6,4 proc.).

Różnice pomiędzy Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim są stosunkowo niewielkie, co oznacza, że mamy do czynienia z wyrównaną walką na tym etapie kampanii – powiedziała PAP Agnieszka Zaremba, politolog Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Aborcja tematem numer jeden

W ostatnim miesiącu kampanii wyborczej Polacy wykazywali szczególne zainteresowanie tematem aborcji, który odnotował 102-procentowy wzrost zainteresowania w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

16 kwietnia europoseł Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta, udał się do szpitala w Oleśnicy, aby przeprowadzić "obywatelskie zatrzymanie" Gizeli Jagielskiej, ginekolożki wykonującej legalne aborcje. Szpital w Oleśnicy zyskał rozgłos po publikacji dotyczącej pacjentki z Łodzi, która zdecydowała się na przeprowadzenie tam aborcji w 36. tygodniu ciąży z powodu zagrożenia zdrowia.

Temat aborcji pojawił się także podczas poniedziałkowej debaty prezydenckiej, zorganizowanej przez TVP, TVN i Polsat. Rafał Trzaskowski (KO) podkreślił konieczność zmiany przepisów aborcyjnych oraz zapewnienia rodzicom dostępu do darmowych żłobków, przedszkoli i mieszkań. Szymon Hołownia (Trzecia Droga) uważa, że o przepisach aborcyjnych powinno zadecydować referendum. Karol Nawrocki (PiS) wskazał na konieczność promowania wartości rodzinnych w celu poprawy demografii. Adrian Zandberg (Razem) opowiedział się za prawem do aborcji do 12. tygodnia, a Magdalena Biejat (Nowa Lewica) zaznaczyła, że dostęp do aborcji ma wpływ na decyzję o ciąży.

Na drugim miejscu wśród tematów wyszukiwanych przez Polaków znalazły się pytania dotyczące konstytucji (wzrost o 70 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca) oraz ekstremizmu (wzrost o 66 proc.). Inne ważne tematy to antysemityzm (wzrost o 59 proc.), prawa osób LGBTQ (wzrost o 21 proc.) oraz dezinformacja (wzrost o 21 proc.).

Druga tura wyborów i głosowanie online

Poza kwestiami światopoglądowymi, Polacy w ostatnim miesiącu często pytali wyszukiwarkę Google o to, jak głosować. Pojawiały się zapytania takie jak: "do kiedy można zmienić miejsce głosowania?", "jak zmienić miejsce głosowania?", "jak głosować za granicą?". Pojawiły się także pytania związane z drugą turą wyborów oraz głosowaniem online.

PiS liderem w wyszukiwaniach

Prawo i Sprawiedliwość wciąż pozostaje liderem w wyszukiwaniach, osiągając 49 proc. udziału. Partia stara się bardzo aktywnie prowadzić kampanię – powiedziała Zaremba i przypomniała wezwanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do "intensyfikacji działań w mediach społecznościowych". To był jasny sygnał: trzeba podbijać zasięgi i zwiększać widoczność - powiedziała Zaremba. Widać wyraźnie, że politycy PiS mocno zaangażowali się w promocję Karola Nawrockiego – dodała.

Na drugim miejscu znalazła się Konfederacja z 26 proc. udziału. Koalicja Obywatelska, z 22 proc. udziałem, pozostaje na trzeciej pozycji, natomiast Nowa Lewica (2 proc.) oraz Trzecia Droga (1 proc.) notują wyraźne spadki.