Jestem dumny, że mogę nazwać Karola Nawrockiego – bliskiego sojusznika i prawdopodobnego następcę prezydenta Andrzeja Dudy – przyjacielem. Razem moglibyśmy zostać dwoma prezydentami związanymi z ruchem MAGA ("Make America Great Again", główne hasło polityczne prezydenta USA Donalda Trumpa – PAP), zaangażowanymi w ożywienie naszego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi i wzmocnienie stabilności na wschodniej flance NATO – powiedział lider radykalnie prawicowej partii AUR, który w drugiej turze powtórnych wyborów prezydenckich zmierzy się z proeuropejskim burmistrzem Bukaresztu Nicusorem Danem.

Nowy ruch MEGA w Europie

W wywiadzie dla amerykańskiego magazynu Simion powiedział, że został współzałożycielem ruchu MEGA (Make Europe Great Again), odpowiadając na wezwanie doradcy Trumpa, miliardera Elona Muska, który w styczniu napisał w poście na swoim portalu X: "Od MAGA do MEGA". Daliśmy mu (Muskowi – PAP) pierwszą kartę członkowską – ujawnił lider AUR.

Jako swoich najbliższych partnerów w UE Simion wskazał na PiS oraz partię Bracia Włosi premierki Giorgii Meloni, które – tak jak AUR – w Parlamencie Europejskim należą do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Simion wyobraża sobie też współpracę z Patriotami za Europą (należą do nich m.in. węgierski Fidesz i francuskie Zjednoczenie Narodowe) oraz Europą Suwerennych Narodów (zrzeszającą m.in. Konfederację i niemiecką AfD).

Wszystkie te trzy grupy zyskują poparcie społeczne w 27 państwach członkowskich UE. Wierzę, że te grupy i partie są naszymi naturalnymi sojusznikami w Europie – podkreślił Simion.

Simion: Macron i von der Leyen się nas boją

(Prezydent Francji) Emmanuel Macron i (szefowa Komisji Europejskiej) Ursula von der Leyen się nas boją – i tak powinno być. Stracą władzę, i stracą ją w demokratycznym procesie, zgodnie z wolą ludu – dodał.

Simion w kampanii Nawrockiego

We wtorek Simion uczestniczył w wiecu PiS w Zabrzu, gdzie zachęcał do głosowania na Nawrockiego. Przyszły prezydent Rumunii, przyszły prezydent Polski – powiedział Nawrocki, witając Simiona. Wspólnie, gdy wygra George, wspólnie gdy wygramy my, drodzy państwo, 18 maja, będziemy budować Europę wartości, Europę ojczyzn, w której nie damy UE się scentralizować i zrobić z Polski i Rumunii swoich województw – oświadczył wówczas Nawrocki.

Simion: To było jak balsam na moją duszę

W wywiadzie lider AUR odniósł się też do słynnego przemówienia wiceprezydenta USA J.D. Vance'a na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. To było jako balsam na moją duszę – przyznał Simion.

Vance ocenił wówczas, że Europa odchodzi od wartości, które kiedyś łączyły ją z USA. Zarzucił europejskim politykom odejście od wolności słowa i lekceważenie woli ludu. Jako przykład podał Rumunię, gdzie unieważniono listopadowe wybory prezydenckie po wygranej w niej radykała Calina Georgescu, uzasadniając tę decyzję ingerencją zewnętrzną, prawdopodobnie Rosji.

Wobec Gergescu wydano zakaz kandydowania w powtórzonych wyborach, lecz Simion deklaruje, że jeżeli to on wygra wybory prezydenckie, to polityk wykluczony z udziału w procesie wyborczym otrzyma nominację na ważne stanowisko w państwie.

Simion: Musimy przywrócić demokrację

(Gergescu) był najchętniej wybieranym Rumunem, więc ma prawo objąć dowolną funkcję – taką, jaką wybierze. Ale najpierw musimy przywrócić demokrację, porządek konstytucyjny i rządy prawa – podkreśla Simion.