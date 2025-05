We wtorek Trzaskowski i Hołownia spotkali się, by rozmawiać o możliwości poparcia kandydata Koalicji Obywatelskiej w II turze wyborów. W niedzielę, w I turze największe poparcie - 31,36 proc. głosów - uzyskał Trzaskowski; Hołownia, który był kandydatem Trzeciej Drogi, zdobył 4,99 proc. głosów.

We wtorek lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział po spotkaniu z Trzaskowskim, że zadeklarował poparcie dla niego w II turze wyborców prezydenckich.

Hołownia stawia na Trzaskowskiego. "Oczywiste i jasne, wyborcy to nie meble"

Jak dodał, jest dla niego "oczywiste i jasne, że wyborcy to nie są meble, które można przesuwać z lewej na prawą" stronę. Natomiast jasna i czytelna deklaracja z mojej strony musi paść i padła z wielu powodów - podkreślił.

Stwierdził ponadto, że w tej chwili zadanie przekonania jego wyborców "leży w rękach Rafała Trzaskowskiego", ponieważ teraz to on musi przekonać ludzi, którzy zagłosowali "za zmianą i nadzieją, którą złożyli w jego (Hołowni) ręce do tego, że będzie tym kandydatem, który te wartości poniesie dalej" . Wierzę, że jest w stanie to zrobić. Wierzę, że to zrobi - powiedział Szymon Hołownia.