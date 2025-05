Już za tydzień Polacy zagłosują w II turze wyborów prezydenckich 2025. Wybiorą między dwoma kandydatami Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim. Grzegorz Braun, który kandydował w I turze wyborów prezydenckich 2025 wysłał do obydwu kandydatów na prezydenta list z siedmioma pytaniami.

Siedem pytań Grzegorza Brauna. Karol Nawrocki odpowiada

Do tej pory odpowiedział na nie tylko Karol Nawrocki. Tak brzmiały pytania a właściwie zobowiązania wysłane przez Grzegorza Brauna:

Zdecydowanych działań na rzecz pokoju, a zwłaszcza do niewysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę oraz nieprzekazywania sprzętu wojskowego na rzecz Ukrainy?

Zdecydowanych działań na rzecz zachowania jednolitości i tożsamości narodowej państwa polskiego – a zwłaszcza powstrzymania ukrainizacji Polski, stanowczego potępienia banderyzmu i wyegzekwowania ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach?

Zdecydowanych działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego – a w szczególności odrzucenia tzw. paktu migracyjnego Unii Europejskiej i powstrzymania imigracji zarówno legalnej, jak i nielegalnej?

Odrzucenia tzw. zielonego ładu Unii Europejskiej – zwłaszcza w odniesieniu do rolnictwa, górnictwa, budownictwa, energetyki i motoryzacji?

Zaniechania legalnego dzieciobójstwa, a także eksperymentów medycznych na Polakach, przymusu szczepień, selekcji eugenicznej oraz eutanazji wprowadzanej m.in. pod hasłami "terapii daremnych" i "śmierci mózgowej"?

Rozliczenia instytucjonalnego bezprawia lat 2020-2022, m.in. w lecznictwie, wojskowości i gospodarce – a w szczególności ukarania winnych i sprawców kierowniczych, oraz zadośćuczynienia poszkodowanym i rodzinom ofiar?

Doprowadzenia do ekshumacji w Jedwabnem, odrzucenia roszczeń żydowskich oraz zaprzestania celebracji chanukowych w Pałacu Prezydenckim?

Ugrupowanie Grzegorza Brauna ocenia odpowiedzi Karola Nawrockiego

Konfederacja Korony Polskiej poinformowała, że Rafał Trzaskowski do tej pory nie odpowiedział na pytania wysłane przez Grzegorza Brauna. Zrobił to w niedzielę Karol Nawrocki. "Połowa nie jest związana z treścią naszych pytań" - pisze Konfederacja Korony Polskiej. Deklaracje kandydata PiS zostały przez jej członków pozytywnie oceniona a wiarygodność pozostawia do oceny wyborcom. Mowa m.in. o sprawie niewysyłania polskich żołnierzy do Ukrainy, "potępienia banderyzmu", czy "zaniechania legalnego dzieciobójstwa".

Jego prezydentura, w przypadku wystąpienia podobnej sytuacji jak w latach 2020-2022, byłaby gwarantem powtórzenia zgubnych działań duetu Morawiecki-Duda - można przeczytać w oświadczeniu wydanym przez ugrupowanie Grzegorza Brauna. Opinia ta dotyczy głównie punktu szóstego. Konfederacja Korony Polskiej negatywnie oceniła także stanowisko Nawrockiego dotyczące obowiązkowych szczepień i pominięcia tematu eutanazji oraz ekshumacji w Jedwabnem.

Nasza konkluzja po analizie treści odpowiedzi Karola Nawrockiego i braku odpowiedzi Rafała Trzaskowskiego: BOŻE, miej w opiece Polskę całą! - brzmi ostatnie zdanie oświadczenia Konfederacji Korony Polskiej.

Pełna treść odpowiedzi Karola Nawrockiego na pytania Grzegorza Brauna

Oto pełna treść odpowiedzi Karola Nawrockiego na pytania zadane przez Grzegorza Brauna

Szanowny Panie Pośle,

W odpowiedzi na Pana postulaty uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Nie zgodzę się na wysyłanie polskich wojsk na Ukrainę. Jednoznacznie sprzeciwiam się jako Prezes IPN i będę sprzeciwiał się banderyzmowi – jestem gotów podpisać ustawę, która zakłada penalizację banderyzmu oraz tzw. kłamstwa wołyńskiego. Uzależniam dobre, sąsiedzkie relacje z Ukrainą od pełnej zgody na ekshumację ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Jednocześnie stwierdzam, że w interesie naszego Państwa leży jak najszybsze doprowadzenie do pokoju na Ukrainie.

Zapewniam, że podejmę działania na rzecz jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego i zielonego ładu, który blokuje nasz rozwój, blokuje naszą gospodarkę, rolnictwo i łupi portfele Polaków.

Moim celem będzie wsparcie dla polskiej rodziny i zabezpieczenie jej przed niebezpiecznymi ideologiami i przymusami narzucanymi przez grupy ideologiczne. Przed takimi zjawiskami szczególnie powinny być chronione dzieci.

Jako Prezydent będę chronił życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Stoję na niezachwianym stanowisku, że wolność decydowania o swoich poglądach i przekonaniach, w tym wolność słowa czy prawo rodziców do wychowywania dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami to sprawy fundamentalne.

Jestem zdania, że poza obowiązującym prawem dotyczącym kalendarza szczepień, wszystkie inne szczepienia nieujęte w kalendarzu, powinny być kwestią wyłącznie osobistego wyboru.

Pragnę podkreślić, że w bardzo trudnym czasie pandemii Covid rząd podejmował różne decyzje, także niepopularne i z perspektywy czasu błędne. W całości swej polityki doprowadził jednak do uratowania milionów miejsc pracy i przeprowadził Polskę przez ten kryzys światowy. Podkreślam jednak, że sam nie byłem zwolennikiem restrykcji tak drastycznych, jak zamykanie kościołów czy lasów.

Wg mojej opinii Polska powinna zajmować się uzyskaniem reparacji od Niemiec, a wszelkie roszczenia wynikające z niemieckich działań wojennych powinny być kierowane właśnie do Berlina, a nie do Warszawy.

Pragnę przypomnieć także, że już w styczniu tego roku w mediach jasno zadeklarowałem, że przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę i promuję święta i związane z nimi polskie tradycje i zwyczaje, które są bliskie naszemu wspólnemu wyznaniu i wartościom.

Pragnę zapewnić, że broniłem i będę bronił dobrego imienia Polski i Polaków przed wszystkimi obrzydliwymi atakami takich osób, jak np. p. Grabowski, Gross czy Engelking. Będę w tym celu podejmował wszelkie działania, które tylko skutecznie będą prowadziły do tego celu.

Karol Nawrocki