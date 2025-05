Sondaż potwierdza stabilność na czele. Koalicja Obywatelska wciąż cieszy się najwyższym poparciem – 31,1 proc.. Niezmiennie na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,2 proc.. Trzecią pozycję utrzymuje Konfederacja, na którą chce zagłosować aż 16 proc. respondentów, co świadczy o jej rosnącej sile.

Trzecia Droga na dnie, Partia Razem świętuje historyczny wynik

Największe zaskoczenie to gigantyczny spadek Trzeciej Drogi. Koalicja Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni straciła aż 6,6 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego badania i obecnie ma 4,1 proc. poparcia. To oznacza, że nie weszłaby do parlamentu, nawet jako koalicja (wymagane 8 proc.). Wynik jest gorszy niż indywidualny rezultat Szymona Hołowni w pierwszej turze wyborów prezydenckich (4,99 proc.). Odwrotna tendencja dotyczy Partii Razem. Ugrupowanie Adriana Zandberga zyskało 5,5 proc. poparcia, co po raz pierwszy pozwoliłoby mu samodzielnie wejść do parlamentu. Nowa Lewica utrzymuje czwartą pozycję z wynikiem 5,9 proc.. Rośnie również liczba niezdecydowanych – 7,7 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosować.

Młodzi z Konfederacją, starsi z KO i PiS

Sondaż pokazuje interesujące podziały w grupach wiekowych:

Powyżej 60. roku życia: KO (42 proc.) i PiS (41 proc.) mają niemal identyczne poparcie.

KO (42 proc.) i PiS (41 proc.) mają niemal identyczne poparcie. Do 29. roku życia: Konfederacja to zdecydowany faworyt z 41 proc. głosów. W tej grupie silne poparcie ma również Partia Razem (22 proc.). Nowa Lewica zdobywa 9 proc. wśród najmłodszych, co jest jej najlepszym wynikiem.

Konfederacja to zdecydowany faworyt z 41 proc. głosów. W tej grupie silne poparcie ma również Partia Razem (22 proc.). Nowa Lewica zdobywa 9 proc. wśród najmłodszych, co jest jej najlepszym wynikiem. 50-59 lat: Trzecia Droga osiąga swoje największe poparcie – 8 proc.

Trzecia Droga osiąga swoje największe poparcie – 8 proc. 40-49 lat: Najwięcej niezdecydowanych wyborców.

Elektorat kandydatów prezydenckich

Badanie sprawdziło także, jak rozkładają się preferencje partyjne w elektoratach Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego:

Rafał Trzaskowski: Jego zwolennicy to głównie wyborcy Koalicji Obywatelskiej (68 proc.). Znaczące poparcie ma również wśród sympatyków Nowej Lewicy (9 proc.), Partii Razem (8 proc.) oraz Trzeciej Drogi (8 proc.).

Karol Nawrocki: Jego elektorat to przede wszystkim zwolennicy PiS (60 proc.) oraz Konfederacji (27 proc.).

Frekwencja: Stabilnie, ale z rezerwą

63 proc. respondentów deklaruje, że na pewno weźmie udział w wyborach, a kolejne 21 proc. "raczej" pójdzie do urn. To wyniki zbliżone do tych sprzed pierwszej tury wyborów, co sugeruje stabilną, choć nie rekordową frekwencję.

Badanie przeprowadzono telefonicznie (CATI) w dniach 25-27 maja na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.