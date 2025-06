Jak informuje "WP", nowa kancelaria ma łączyć współpracowników z Instytutu Pamięci Narodowej, osoby związane z PiS, a także bezpartyjnych ekspertów oraz przedstawicieli innych ugrupowań. W tym kontekście mówi się o możliwości włączenia w grono doradców, również etatowych, osób związanych z Konfederacją – jeśli tylko przyjmą zaproszenie.

Niewykluczone, że Nawrocki zaproponuje współpracę swoim byłym konkurentom z kampanii, takim jak Marek Woch czy Marek Jakubiak.

Pierwsze pewne nominacje i spekulacje wokół szefa Kancelarii

"WP" dowiaduje się, że prezydenckim fotografem zostanie Mikołaj Bujak, który towarzyszył Nawrockiemu przez całą kampanię. To pierwsza potwierdzona nominacja. Do Pałacu Prezydenckiego może również trafić Emilia Wierzbicki, dziennikarka i rzeczniczka kampanii Nawrockiego. Jej doświadczenie medialne może być kluczowe w budowaniu medialnego sztabu prezydenta.

W sprawie szefa Kancelarii Prezydenta na razie panuje tajemnica. Dziennikarze wymieniają nazwisko Pawła Szefernakera, szefa zwycięskiej kampanii Nawrockiego. Źródła "WP" z zaplecza PiS oceniają Szefernakera jako osobę "pracowitą, zadaniową, a jednocześnie nie gwiazdorzącą", co idealnie pasuje do tej funkcji. Sam Szefernaker w programie "Graffiti" Polsat News podkreślił, że decyzje personalne należą do prezydenta Nawrockiego, a sztab skupiał się na zwycięstwie, nie na dzieleniu stanowisk.

Nowe twarze w Pałacu Prezydenckim

Jak podaje "WP", w kancelarii miejsce znajdą współtwórcy komitetu obywatelskiego Karola Nawrockiego. W Pałacu Prezydenckim mogą pracować profesorowie Andrzej Nowak czy Sławomir Cenckiewicz, a także ludzie ze świata mediów, jak Bronisław Wildstein. Wśród potencjalnych współpracowników wymienia się także byłą prezes Polskiego Radia Agnieszkę Kamińską i innych dziennikarzy związanych ze stacją w czasach rządów PiS. Na razie jednak, jak słyszy "WP" od członków sztabu, jest zbyt wcześnie na konkretne spekulacje personalne. Sztab wyborczy i kierownictwo PiS koncentrują się na podsumowaniu kampanii i analizie sytuacji. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano na poniedziałek o godzinie 14:00 w centrali partii.