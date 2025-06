Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że 11 czerwca Sejm rozpatrzy wniosek o wotum zaufania dla rządu, odbędzie się też głosowanie w tej sprawie. Przekazał, że konsekwencją wotum zaufania będzie także "okresowa" ocena prac rządu i poszczególnych resortów. Temu poświęcony będzie lipiec - dodał. Wcześniej, w poniedziałkowym orędziu, stwierdził, że "plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany".

Prezydent ocenił w Radiu Wnet, że głosowanie nad wotum zaufania dla rządu ma być sprawdzianem dla koalicjantów premiera i jest jego formą gry politycznej.Na pewno jest to mocne zagranie i powiedzenie takiego swoistego: sprawdzam - podkreślił.

Tusk gra va banque?! Duda: Wotum zaufania to mocne zagranie

Pytany o ocenę ostatnich działań Tuska, podkreślił, że premier jest jednym z najbardziej doświadczonych polityków na polskiej scenie politycznej, a samą konkurencję w kampanii ocenił jako "ostrą". Donald Tusk tutaj przede wszystkim walczył - w moim przekonaniu - o przetrwanie pewnej linii polityki, którą przyjął od samego początku, od kiedy został po raz kolejny premierem, czyli w 2023 r. po wyborach parlamentarnych - stwierdził Duda.

Jego zdaniem, wyborcy przyznali Tuskowi "czerwoną kartkę" głosując na Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, ponieważ szef rządu prowadził swoją politykę w agresywny sposób. Przypomnę oskarżenia, aresztowania, wchodzenie siłą do instytucji i mediów publicznych, de facto do siedziby prokuratora krajowego, łamanie prawa - brutalne działania po prostu krótko mówiąc - mówił prezydent.

W opinii Dudy, Polacy nie lubią agresywnej polityki. Przypuszczam, że (Tusk) będzie miał zaraz nową metodę, bo jest bardzo doświadczonym politykiem - ocenił.

W środę ok. godz. 19, po głosowaniach w Sejmie, odbędzie się spotkanie w KPRM premiera Donalda Tuska z posłami i senatorami KO. Ma być poświęcone m.in. przegranym przez kandydata KO wyborom prezydenckim, które wygrał popierany przez PiS Karol Nawrocki. Niewykluczone, że będzie w nim brała udział szefowa sztabu Trzaskowskiego Wioletta Paprocka. W środę ma też dojść do spotkania premiera z Trzaskowskim. Nie wiadomo, czy będzie to osobne spotkanie.