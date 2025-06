Nasi partnerzy mogą to poprzeć, ale my proponujemy ruskim zawieszenie broni do czasu spotkania liderów – powiedział.

Jak napisała agencja Interfax-Ukraina, Zełenski jako najwcześniejszy termin zaproponował poniedziałek 9 czerwca.

Dlaczego wstrzymanie walk do spotkania przywódców? Dlatego, że się spotkamy. Jeśli nie będzie żadnego porozumienia, jeśli nie będzie życzenia ani pomysłu, jak to (tj. wojnę - PAP) zakończyć, to zawieszenie broni zakończy się w tym dniu (spotkania z Putinem - PAP) – powiedział Zełenski.

Rozejm z Rosją? Zełenski stawia Putinowi warunek

Jeśli zobaczymy, że możemy kontynuować dialog i jesteśmy gotowi do kroków na rzecz deeskalacji, to zawieszenie broni zostanie przedłużone wraz z amerykańskimi gwarancjami pośrednictwa – podkreślił ukraiński prezydent.

Zełenski odniósł się też do przedstawionego przez Rosję memorandum w sprawie porozumienia pokojowego, które nazwał „ultimatum”.

Pierwszy punkt (rosyjskiego memorandum, który mówi o pretensjach terytorialnych Rosji wobec Ukrainy – PAP) jest maksymalnie ultymatywny, z pewnością przeczy on statusowi ONZ, zdrowemu rozsądkowi i konstytucji Ukrainy. A propos, oni (Rosjanie - PAP) o tym wiedzą. To jest taki wymóg nagrody dla Putina za tę wojnę – powiedział.

Jego zdaniem drugiego punktu, w którym Rosja żąda, by Ukraina pozostawała poza blokami wojskowymi, też nie można racjonalnie wyjaśnić. W 2014 roku, gdy Putin zajął Krym i część Donbasu, Ukraina miała wyznaczony ustawodawczo status państwa pozablokowego – podkreślił.

Prezydent Ukrainy skomentował też postulat Rosji, by jego państwo nie zostało członkiem NATO. Ta kwestia zależy od sojuszników – oświadczył.

Ocenił jednocześnie, że skład delegacji Rosji na negocjacje z Ukrainą w Stambule „to nie ten szczebel” rozmówców. Ten dokument (memorandum - PAP) przygotowywali ludzie nie na tym (odpowiednim) poziomie. Jeszcze raz podkreślam, że (obecna - PAP) ekipa, która prowadzi dialog ze stroną ukraińską, to nie jest odpowiedni szczebel – powiedział.

Prezydent Ukrainy zapowiedział, że w najbliższą sobotę i niedzielę dojdzie do kolejnej wymiany jeńców wojennych z Rosją; każda ze stron przekaże drugiej po 500 osób.

W poniedziałek w Stambule odbyła się druga runda negocjacji między Ukrainą i Rosją, w których pośredniczyła Turcja. Podczas rozmów uzgodniono wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców wojennych i mających mniej niż 25 lat oraz wymianę ciał żołnierzy w formule 6000 na 6000.

Strony wymieniły się też memorandami dotyczącymi porozumienia pokojowego. Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował ponadto, że strona ukraińska przekazała rosyjskiej listę z nazwiskami ukraińskich dzieci uprowadzonych do Rosji, których powrotu oczekuje Kijów.

Rosja w swoim memorandum zawarła szereg żądań – jest to m.in. całkowite wycofanie sił ukraińskich z obwodów chersońskiego, donieckiego, ługańskiego i zaporoskiego w ciągu 30 dni od ogłoszenia rozejmu, neutralność Ukrainy, ograniczenie liczebności ukraińskiej armii oraz organizacja nowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Ukrainie.