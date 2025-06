PSL sondowało sojusz z PiS i Konfederacją?

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) rozesłało do swoich członków ankietę, w której znalazły się pytania dotyczące ewentualnego sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością (PiS) oraz Konfederacją. Informację o tym ujawnił były premier Leszek Miller, publikując treść jednego z pytań na platformie X.

Jedno z pytań brzmiało: "Czy jeśli PiS i Konfederacja złożyłyby propozycję PSL, by Stronnictwo utworzyło teraz z nimi rząd, w którym premierem zostałby Władysław Kosiniak-Kamysz, to czy PSL powinien taką propozycję przyjąć? - napisał na X były premier Leszek Miller.

Leszek Miller nie kryje zaskoczenia. "No to już po ptakach"

Reakcja Leszka Millera jest jednoznaczna i pełna pesymizmu. No to już po ptakach. Pisałem, że tak będzie nie spodziewałem się jednak, że tak szybko - dodał.