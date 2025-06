Sondaż: Czy rząd Tuska dotrwa do końca kadencji?

Z badania przeprowadzonego przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” wynika, że Polacy nie są zgodni co do przyszłości obecnego rządu. Choć gabinet Donalda Tuska rządzi dopiero niecałe dwa lata, już teraz pojawiają się pytania o jego trwałość. Oto wyniki wspomnianego badania:

39,2 proc. ankietowanych uważa, że koalicja dotrwa do końca kadencji.

uważa, że koalicja dotrwa do końca kadencji. 32,1 proc. spodziewa się wcześniejszych wyborów.

spodziewa się wcześniejszych wyborów. 28,7 proc. nie ma zdania.

To nie tylko dowód na rosnącą polaryzację, ale też na niepewność co do kierunku, w jakim zmierza obecna władza.

Rekonstrukcja rządu już latem

Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w składzie rządu. Jak podaje "Rzeczpospolita", mogą one objąć nawet jedną trzecią ministrów. Oto co wiadomo do tej pory:

Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiada, że do rekonstrukcji dojdzie na przełomie lipca i sierpnia .

. Możliwe są też roszady na stanowiskach marszałków Sejmu i Senatu.

Tusk zapewnia, że nie chodzi o wstrząs, lecz o "przemyślane dostosowanie".

Zmiany mają usprawnić działanie gabinetu i odpowiedzieć na napięcia wewnątrz koalicji, szczególnie po przegranej Rafała Trzaskowskiego w kampanii prezydenckiej.

Koalicja trzeszczy w szwach?

Choć formalnie współpraca KO, Trzeciej Drogi i Lewicy trwa bez większych zawirowań, coraz częściej słychać głosy o niedosytach i oczekiwaniach partnerów koalicyjnych:

Lewica domaga się większej reprezentacji i mocniejszego akcentu na politykę społeczną.

domaga się większej reprezentacji i mocniejszego akcentu na politykę społeczną. PSL i Polska 2050 naciskają na konkrety w sprawie wsi, przedsiębiorców i podatków.

Premier unika publicznych komentarzy na temat wewnętrznych napięć, ale zapowiadane zmiany mogą być próbą ich rozładowania.

Wyborcy coraz mniej pewni

W poprzednich badaniach z końca 2024 r. przewidywania co do trwałości rządu silnie zależały od sympatii politycznych. Teraz te podziały się zacierają. Wcześniej ponad 90 proc. wyborców KO i Lewicy wierzyło w przetrwanie rządu. Dziś jednak coraz więcej osób nie ma jednoznacznego zdania, co może oznaczać rosnącą dezorientację wyborców.

Przyszłość rządu pod znakiem zapytania

Sondaż pokazuje, że:

społeczne zaufanie do rządu nie jest jeszcze ugruntowane,

brak widocznych sukcesów może działać na jego niekorzyść,

zbliżająca się rekonstrukcja to dla Tuska być może ostatnia szansa na odzyskanie inicjatywy.

Czy rekonstrukcja wzmocni rząd? Czy wystarczy, by przekonać wyborców? Polityczne lato zapowiada się wyjątkowo gorąco.