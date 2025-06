Wotum zaufania dla rządu Tuska

W środę Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. Za poparciem rządu zagłosowało 243 posłów – byli to przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050-Trzeciej Drogi, Polskiego Stronnictwa Ludowego-Trzeciej Drogi oraz poseł niezrzeszony Adam Gomoła. Przeciw opowiedziało się 210 posłów, głównie z Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Partii Razem, Republikanów i Konfederacji (ta ostatnia została wymieniona dwukrotnie w oficjalnym zestawieniu).

To głosowanie było szeroko komentowane na scenie politycznej – nie tylko przez przedstawicieli rządu i opozycji, ale także przez Prezydenta RP.

Andrzej Duda: Premier nie zaryzykowałby bez pewności

Komentując wynik głosowania, Andrzej Duda nie ukrywał, że spodziewał się takiego rezultatu. Jak zaznaczył, premier Donald Tusk to polityk doświadczony, który nie podejmuje działań bez wcześniejszego rozeznania.

„Taki doświadczony polityk jak Donald Tusk nie robił tego głosowania w innym celu, tylko po to właśnie, żeby mieć czas na zmobilizowanie i, że tak powiem, odpowiednie ustawienie wszystkich partnerów koalicyjnych i uzyskanie takiego, a nie innego efektu głosowania. Gdyby nie miał pewności uzyskania tego efektu, to zapewniam państwa, że żadnego głosowania by nie było” – powiedział prezydent podczas briefingu w Singapurze.

Wypowiedź ta wyraźnie sugeruje, że z punktu widzenia głowy państwa, wotum zaufania było bardziej pokazem siły politycznej niż rzeczywistym sprawdzianem poparcia. Prezydent Duda dostrzega w tej decyzji element strategii, nie przypadek czy konieczność.

Brak prorokowania, ale obawy o przyszłość inwestycji

Pytany przez dziennikarzy o perspektywy dalszych rządów Donalda Tuska, prezydent unikał jednoznacznych prognoz. Nie chciał spekulować na temat ewentualnych wcześniejszych wyborów, jednak wyraźnie zaznaczył, co jego zdaniem powinno być priorytetem dla każdego rządu – niezależnie od opcji politycznej.

„Mnie przede wszystkim zależy na rozwoju Polski, na tym, żeby nie zatrzymywano podstawowych inwestycji takich jak Centralny Port Komunikacyjny, jak rozwój portów w Gdańsku, Gdyni, w Świnoujściu (…) jak budowa pierwszej w naszym kraju elektrowni atomowej we współpracy z Amerykanami w technologii firmy Westinghouse” – mówił Duda.

W jego słowach wybrzmiewa troska o kontynuację projektów rozpoczętych jeszcze za poprzednich rządów, które mają kluczowe znaczenie dla strategicznego rozwoju kraju.

Centralny Port Komunikacyjny – przedmiot sporu

Szczególnie mocno prezydent odniósł się do kwestii Centralnego Portu Komunikacyjnego. W jego opinii, projekt ten napotyka opór nie tylko na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym. Andrzej Duda zasugerował, że CPK to realna konkurencja dla zachodnich lotnisk – zwłaszcza dla lotniska w Berlinie.

„Trzeba mieć determinację do realizacji inwestycji i nie wolno dać się zepchnąć konkurentom np. w branży lotniczej. Konkurenci z Europy, którzy mają lotniska, są bardzo niezadowoleni z tego, że CPK mogłoby dla nich stanowić konkurencję. Jest chyba jasne, że nie jest na rękę lotnisku w Berlinie, żeby było lotnisko w Polsce, które będzie wielkim lotniskiem przesiadkowym, bo odbierze część klientów – to jest oczywista konkurencja” – powiedział prezydent.

W ten sposób Andrzej Duda włączył debatę o CPK w szerszy kontekst geopolityczny, sugerując, że los tej inwestycji to nie tylko sprawa wewnętrznej polityki, ale również interesów międzynarodowych.

Zarzuty wobec rządu Tuska?

W swojej wypowiedzi prezydent zadał retoryczne pytanie, które może być odczytane jako zarzut wobec obecnego premiera: „Więc jeżeli ktoś mnie pyta, dlaczego premier Tusk nie chce rozwijać CPK w Polsce, to niech sobie sam odpowie na to pytanie. Odpowiedź jest banalnie prosta – może i chce, ale najwyraźniej nie może” – stwierdził Andrzej Duda.

Choć nie oskarżył Tuska wprost, jego słowa można interpretować jako sugestię, że premier może być pod wpływem nacisków lub ograniczeń, które uniemożliwiają mu wspieranie niektórych strategicznych projektów. To zdanie może rezonować w debacie publicznej jako pytanie o realne priorytety obecnego rządu.

Nowe zapowiedzi Tuska: rzecznik i rekonstrukcja

W swoim expose, które poprzedziło głosowanie nad wotum zaufania, premier Donald Tusk zapowiedział istotne zmiany w strukturze rządu. W czerwcu ma zostać powołany nowy rzecznik prasowy rządu, a już w lipcu – dojdzie do szerokiej rekonstrukcji gabinetu. Tusk mówił także o „nowych twarzach”, co może oznaczać nie tylko wymianę personalną, ale także próbę odświeżenia wizerunku rządu.

Premier odniósł się też do kluczowych tematów bieżącej polityki – m.in. kwestii migracji, rozliczeń poprzednich rządów oraz stosunków z Ukrainą.

Tusk doskonale wiedział, co robi

Wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy w kontekście wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska nie pozostawia wątpliwości co do jego opinii o kulisach tego wydarzenia. Według głowy państwa, Tusk doskonale wiedział, co robi, a wynik głosowania był wcześniej przygotowany i uzgodniony z koalicjantami.

Jednocześnie prezydent wyraził swoje obawy dotyczące przyszłości kluczowych inwestycji, takich jak CPK czy elektrownia jądrowa, sygnalizując możliwe ograniczenia, z jakimi boryka się obecny rząd. Jego słowa wskazują, że w nadchodzących miesiącach debata polityczna będzie w dużej mierze koncentrować się właśnie na kierunku rozwoju infrastrukturalnego Polski – oraz na tym, czy rząd Tuska będzie w stanie sprostać oczekiwaniom i wyzwaniom związanym z tymi inwestycjami.

W tej dynamicznej sytuacji politycznej, wypowiedzi Andrzeja Dudy zyskują dodatkowy wymiar – są nie tylko komentarzem, ale i swoistym sygnałem dla opinii publicznej i polityków różnych opcji.

