Sikorski pytany w TVN24, czy podczas rekonstrukcji rządu będzie redukował liczbę stanowisk ministerialnych odparł, że liczba osób w kierownictwie resortu ulegnie zmianie. Dodał jednak, że nie chodzi o redukcję stanowisk. Było siedmiu (wiceministrów - PAP), w tej chwili jest sześciu - mówił szef MSZ.

Zmiany w MSZ. Marcin Bosacki nowym wiceministrem od wtorku

Od jutra pan poseł Marcin Bosacki zostanie nowym wiceministrem spraw zagranicznych - poinformował w poniedziałek Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył, że redukcja dotknie innych resortów ze względu na - jak mówił - "rekordową ilość ministrów konstytucyjnych".

Jest stara zasada zarządzania, że jak wokół stołu jest więcej niż 12-13 osób, to dyskusja się rozłazi. Mamy prawie półmetek rządu, więc to jest ten moment na przemeblowanie. To nic nowego - dodał Sikorski.

Marcin Bosacki to były rzecznik resortu spraw zagranicznych oraz były ambasador RP w Kanadzie. Był również senatorem X kadencji i przewodniczącym klubu KO w Senacie. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła. Zasiada w klubie KO. Od stycznia 2024 roku Bosacki jest wiceprzewodniczącym sejmowej komsji ds. Pegasusa.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych obecnie funkcję sekretarza stanu pełnią Władysław Teofil Bartoszewski i Andrzej Szejna, z kolei podsekretarza stanu: Henryka Mościcka-Dendys, Anna Radwan-Röhrenschef, Marek Prawda i Robert Kupiecki. Funkcję Szefa Służby Zagranicznej i Dyrektora Generalnego pełni aktualnie Rafał Wiśniewski.