Szłapka zostanie rzecznikiem rządu 1 lipca

Jesteśmy dzisiaj tutaj razem z panem ministrem Adamem Szłapką ze względu na decyzję o przyjęciu na siebie odpowiedzialności przez pana ministra Szłapkę za komunikację, informację, a więc mówiąc najkrócej po polsku. Przedstawiam państwu rzecznika rządu - powiedział premier.

Tusk przypomniał, że do końca czerwca tego roku trwa polska prezydencja w Radzie UE, a więc przyszły rzecznik rządu będzie musiał jeszcze dokończyć obowiązki związane z jego funkcją ministerialną. Tusk poinformował, że Szłapka zostanie rzecznikiem rządu w dniu, w którym zakończy się prezydencja, a więc 1 lipca tego roku.

Szłapka będzie walczył z dezinformacją

Sądząc po tych emocjach, faktycznie jest potrzeba przede wszystkim dobrej komunikacji i (...) przede wszystkim informowania o sukcesach rządu, których jest bardzo dużo - powiedział Szłapka na piątkowej konferencji prasowej. Zapewnił, że będzie dostępny "każdego dnia przez 24 godziny".

W ocenie nowego rzecznika, kolejnym jego ważnym zadaniem będzie walka z dezinformacją. Jak powiedział, każdego dnia wśród informacyjnego chaosu pojawia się dużo kłamstw. Część z nich jest intencjonalna, część z nich jest po prostu bałaganem. Naszym zadaniem - całej postawionej od podstaw komunikacji rządu - będzie to, żeby z tą dezinformacją walczyć - oświadczył.

Rzecznik rządu postawi na media społecznościowe

Szłapka podkreślił też, że podstawowym celem strategii komunikacyjnej rządu będzie dotarcie do obywateli. Będziemy szukać wszystkich nowych form, będziemy stawiać i rozbudowywać na nowo kwestie mediów społecznościowych, wszystkich możliwych kanałów, spotykać się bezpośrednio też z zainteresowanymi - dodał.

Poinformował, że w pierwszej kolejności będzie odpowiedzialny za budowę zespołu komunikacyjnego i zaangażowanie ministrów w prace nad strategią. Moim zadaniem jest to, żeby zbudować ekipę w całym rządzie, we wszystkich ministerstwach, która będzie gotowa do tego, żeby wziąć tę odpowiedzialność za lepszą komunikację - powiedział Szłapka.

Tusk i Kaczyński wyprzedzili Szłapkę

Szłapka od listopada 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej partii Nowoczesna. Po raz pierwszy uzyskał mandat posła w 2015 r., następnie w 2019 r. i 2023 r. W ostatnich wyborach parlamentarnych otrzymał 149 064 głosów, co było trzecim najwyższym wynikiem w kraju. Wyprzedzili go jedynie Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. W grudniu 2023 r. w obecnym rządzie, został ministrem do spraw Unii Europejskiej.