W lipcu 2025 roku liczba przeciwników rządu wzrosła o 1 punkt procentowy do 48 procent. Liczba zwolenników utrzymuje się na tym samym poziomie, co w czerwcu, czyli 32 procent. Spada odsetek osób obojętnych wobec rządu – z 19 do 17 procent. 3 procent badanych nie potrafiło określić swojego stosunku. Analitycy CBOS podkreślają, że lipiec nie przyniósł znaczących zmian w notowaniach rządu, a wahania mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Mimo to, negatywne oceny dominują.

Czy Polacy są zadowoleni z Tuska?

Zadowolenie z Donalda Tuska jako premiera deklaruje 31 procent badanych, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do czerwca. Aż 59 procent respondentów wyraża niezadowolenie z obecnego szefa rządu.

Prace rządu pozytywnie ocenia 31 procent Polaków (spadek o 1 punkt procentowy), natomiast 58 procent ocenia je negatywnie (również spadek o 1 punkt procentowy). 11 procent nie ma jednoznacznej opinii.

Polityka gospodarcza. Polacy nie wierzą w poprawę sytuacji

Większość Polaków nie wierzy w poprawę sytuacji gospodarczej pod rządami obecnego gabinetu. 55 procent badanych ocenia, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe względem czerwca. Przeciwnego zdania jest 33 procent respondentów (spadek o 4 punkty procentowe), a 12 procent nie potrafi ocenić.

Polaryzacja społeczna widoczna w wynikach

Podział Wyborców: CBOS zauważa, że poparcie dla rządu w pełni odzwierciedla polaryzację polskiej sceny politycznej i społeczeństwa. Aż 89 procent wyborców Koalicji Obywatelskiej popiera rząd Donalda Tuska. Z drugiej strony, wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, poparcie dla rządu wynosi zaledwie 3 procent. Jednocześnie 89 procent wyborców PiS to przeciwnicy rządu Tuska.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 3-13 lipca 2025 roku. Badanie objęło reprezentatywną, imienną próbę 970 pełnoletnich mieszkańców Polski. Wywiady realizowano bezpośrednio (CAPI – 65,5 proc.), telefonicznie (CATI – 19,7 proc.) oraz przez internet (CAWI – 14,8 proc.).