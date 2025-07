Jak ujawniły media, Szymon Hołownia odwiedził w nocy w prywatnym mieszkaniu europosła Prawa i Sprawiedliwości – Adama Bielana. Do Bielana przyjechali też wtedy prezes PiS Jarosław Kaczyński i Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z PSL. Hołownia przyznał, że spotykał się z politykami PiS, za co został za to skrytykowany m.in. przez premiera Donalda Tuska.

Spadło zaufanie wśród wyborców KO i PiS

Po tym wydarzeniu Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET zbadał, co Polacy sądzą o marszałku Sejmu. Na pytanie: "Czy ufa Pan / Pani marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni?" ankietowani odpowiedzieli:

zdecydowanie tak – 1,5 proc.

raczej tak – 13 proc.

raczej nie – 35,5 proc.

zdecydowanie nie – 46,7 proc.

nie wiem / trudno powiedzieć – 3,3 proc.

Wynika z tego, że 82,2 proc. Polaków przyznaje, że nie ufa Hołowni, a zaufaniem darzy go 14,5 proc. Hołowni nie ufa również 84 proc. zwolenników PiS i 85 proc. zwolenników KO.

Hołowni nie ufa 70 proc. sympatyków koalicyjnej Trzeciej Drogi

Najciekawsze jest to, że również wyborcy Polski 2050 Szymona Hołowni stracili do niego zaufanie. Obecnemu marszałkowi Sejmu nie ufa co czwarty wyborca (24 proc.) jego własnej partii i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jednocześnie Hołownię nie darzy zaufaniem aż siedmiu na dziesięciu (70 proc.) sympatyków koalicyjnej Trzeciej Drogi – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1071 osób, w dniach 11-12 lipca 2025 roku.