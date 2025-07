Czesław Siekierski z PSL jest posłem, a posłowie są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych. Z oświadczenia, złożonego przez byłego już ministra rolnictwa wynika, że jest osobą bardzo majętną.

Oszczędności Czesława Siekierskiego

Czesław Siekierski ma na koncie 656 654 zł oraz zasoby w obcej walucie - ponad 186 tys. euro i 28 tys. dolarów. Posiada także papiery wartościowe na kwotę 382 891 zł.

Trzy mieszkania posła Czesława Siekierskiego

Były już minister rolnictwa posiada trzy mieszkania:

mieszkanie o powierzchni 94,9 metrów kwadratowych, które ma być warte 1,3 mln zł (spółdzielcze prawo do lokalu),

mieszkanie (nieco ponad 37 m kw.) wycenione na prawie 300 tys. zł (własność),

mieszkanie (prawie 45 m kw.) o wartości 850 984 zł (własność).

Ziemia Czesława Siekierskiego

Polityk PSL wpisał do dokumentu gospodarstwo, przy czym – jak ujął – "nie jest to typowe gospodarstwo rolne, tylko ziemia rolna". Działka nie została wyceniona. Dodajmy, że ponad 5 ha w połowie należy do Siekierskiego i żony, a w połowie do córki. Na działce ma trwać budowa dwóch budynków mieszkalnych z częścią gospodarczą i garażową -– wartość polisy 2,35 mln zł. Były minister jest właścicielem trzech innych działek. Jedna z nich stanowi spadek po dziadkach żony. "Żadna z działek nie przynosi dochodu" - wskazał Siekierski. Dodajmy, że nabył także od Skarbu Państwa w drodze przetargu trzy inne nieruchomości. Dwie nie przyniosły dochodu, natomiast trzecia (z tytułu dzierżawy) 454,60 zł.

Trzy emerytury Czesława Siekierskiego

Czesław Siekierski dostaje z Parlamentu Europejskiego emeryturę w wysokości 41 038 euro, ale też emeryturę z ubezpieczenia dobrowolnego europosłów (10 855 euro). W jego oświadczeniu majątkowym widnieje jeszcze emerytura z ZUS: 146 424,90 zł. W ubiegłym roku jego dieta parlamentarna wyniosła 45 tys. zł, z czego nieopodatkowana kwota 36 tys. zł. W Ministerstwie Rolnictwa Siekierski zarobił ponad 246 tys. zł.