Jakub Rutnicki od ładnych kilku lat realizuje się w świecie polityki. Teraz Donald Tusk ogłosił go nowym ministrem sportu.

Nowy minister sportu był finalistą "Idola"

Okazuje się, że zanim trafił do Sejmu próbował swoich sił w świecie muzyki. W 2002 roku można go było zobaczyć jako uczestnika pierwszej edycji programu "Idol". Jakub Rutnicki miał wtedy 23 lata.

Reklama

Obecny polityk a od środy minister sportu studiował politologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na castingach do "Idola" zaśpiewał piosenkę zespołu "Dżem". Ostatecznie awansował do finałowej dziesiątki programu. Mimo, że nie dostał się do ścisłego finału, stał się rozpoznawalny. Porzucił karierę muzyczną i zajął się polityką.

Kim jest Jakub Rutnicki? Tak trafił do polityki

W 2002 roku został radnym powiatu szamotulskiego. Trzy lata po udziale w "Idolu" został z kolei posłem na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej. To jeden z bardziej aktywnych polityków.

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Jakub Rutnicki wystartował z pierwszego miejsca listy KO. Otrzymał ponad 67 tys. głosów. Zasłynął ostrymi wypowiedziami. Publicznie ścierał się m.in. z Januszem Kowalskim i Mariuszem Błaszczakiem. Był krytykiem nadużyć, głośno domagał się przejrzystości w finansowaniu sportu i działalności spółek skarbu państwa.

Pasja nowego ministra sportu. To lubi oprócz muzyki

Reklama

Nowy minister oprócz muzyki ma też drugą pasję. Jest nią sport. Jest fanem piłki nożnej a w politycznej drużynie piłkarskiej PO stoi na bramce. Angażuje się w rozwój lokalnych inicjatyw sportowych. Jakub Rutnicki był koordynatorem programu budowy boisk "Orlik" w Wielkopolsce. Wspierał również lokalną koszykówkę oraz organizował siatkarskie turnieje "Rutnicki Cup". Był również organizatorem meczy charytatywnych dla dzieci i młodzieży.

W Sejmie przez lata był związany z Komisją Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – od 2021 r. pełnił funkcję jej przewodniczącego. Popiera potrzebę uporządkowania finansowania sportu, zwiększeniu przejrzystości i wspieraniu mniejszych klubów oraz lokalnych inicjatyw. Na stanowisku ministra sportu zastąpił Sławomira Nitrasa.