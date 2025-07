Premier Donald Tusk ogłosił w środę skład nowego rządu, w jego skład wejdą m. in. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, minister energii Miłosz Motyka i minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Szef MSZ Radosław Sikorski będzie wicepremierem odpowiedzialnym za politykę zagraniczną.

To, co jest strukturalnie najważniejszym przedsięwzięciem, jakie podjęliśmy się w tych dniach, to zbudowanie realnego centrum finansowo-gospodarczego rządu. Polityka finansowa i gospodarcza rządu będzie w jednym ręku - powiedział premier.

Trzy filary polityki rządu

Porządek, bezpieczeństwo i przyszłość, to są te trzy kryteria, które maja wyznaczać pracach rządu -zapowiedział premier. Po tym politycznym trzęsieniu ziemi, jakim były wybory prezydenckie, czas na nowo podjąć te wyzwania, przed którymi stanęliśmy po 15 października i ruszyć z dodatkową energią do realizacji naszego pięknego marzenia o bezpiecznej Polsce - powiedział premier Donald Tusk.

Dodał, że rząd nie ma "żadnego innego celu, tylko robić rzeczy, które mają służyć każdej polskiej rodzinie, państwu polskiemu, naszemu bezpieczeństwu i naszej przyszłości". Podkreślił, że dla realizacji tych celów potrzebny jest polityczny porządek w kraju "po tym politycznym trzęsieniu ziemi jakim były wybory prezydenckie”.

Nowi wicepremierzy

Oto skład nowego rządu:

Donald Tusk - premier

Wicepremierzy:

Radosław Sikorski - wicepremier, minister spraw zagranicznych

Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji

Władysław Kosiniak-Kamysz-— wicepremier, minister obrony narodowej

Nowy skład Rady Ministrów

Ministrowie:

Wojciech Balczun - minister aktywów państwowych za Jakuba Jaworskiego

Maciej Berek - minister-członek Rady Ministrów

Marta Cienkowska - ministra kultury i dziedzictwa narodowego za Hannę Wróblewską

Andrzej Domański - minister finansów i gospodarki

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

Jan Grabiec- minister-członek Rady Ministrów, szef KPRM

Paulina Hennig-Kloska - ministra klimatu i środowiska

Marcin Kierwiński - minister spraw wewnętrznych i administracji za Tomasz Siemoniaka

Dariusz Klimczak - minister infrastruktury

Stefan Krajewski - minister rolnictwa za Czesława Siekierskiego

Marcin Kulasek - minister nauki i szkolnictwa wyższego

Miłosz Motyka - minister energii, nowe ministerstwo

Barbara Nowacka - ministra edukacji

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - ministra funduszy i polityki regionalnej

Jakub Rutnicki - minister sportu za Sławomira Nitrasa

Tomasz Siemoniak - koordynator służb specjalnych

Jolanta Sobierańska-Grenda - ministra zdrowia za Izabelę Leszczynę

Waldemar Żurek - minister sprawiedliwości za Adama Bodnara

Kto odejdzie z rządu?

Z rządu odejdą: Marzena Czarnecka, dotychczasowa szefowa ministerstwa przemysłu i Krzysztof Paszyk, dotychczasowy minister rozwoju i technologii. Zadania tych resortów będą realizowane w innych ministerstwach. Rzecznikiem prasowym rządu pozostaje Adam Szłapka.