Co Polacy sądzą o prezydenturze Andrzeja Dudy?

W sondażu ankietowani poproszeni zostali m.in. o wskazanie odczuć (maksymalnie dwóch), z jakimi wiążą dobiegającą końca prezydenturę Andrzeja Dudy. Najczęściej odpowiadali, że jest to zadowolenie (29 proc.) i obojętność (również 29 proc.). W dalszej kolejności wymieniali: zażenowanie i wstyd (25 proc.), rozczarowanie (24 proc.), dumę (12 proc.), złość (12 proc.) i radość (8 proc.).

Sprawowanie urzędu prezydenta przez Andrzeja Dudę wiązało się, łącznie, dla 43 proc. badanych z emocjami negatywnymi, dla 36 proc. z emocjami pozytywnymi, a dla 29 proc. było sprawą obojętną.

Jak zauważył CBOS, dobiegająca końca prezydentura najwięcej negatywnych emocji budziła wśród osób o lewicowych poglądach politycznych (79 proc.), a także respondentów w ogóle nieuczestniczących w praktykach religijnych (72 proc.), dobrze sytuowanych, o najwyższych dochodach na osobę w rodzinie (co najmniej 4000 zł per capita), mieszkających w największych miastach (64 proc.) i legitymujących się wyższym wykształceniem (62 proc.). Częściej negatywne niż pozytywne odczucia dotyczące prezydentury Andrzeja Dudy wyrażali także mieszkańcy miast średniej wielkości (od 100 000 do 499 999 ludności – 59 proc. oraz od 20 000 do 99 999 – 50 proc.), deklarujący centrowe poglądy polityczne (55 proc.), a w grupach społeczno-zawodowych – kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (59 proc.), pracujący na własny rachunek (55 proc.) oraz bezrobotni (50 proc.).

Kto odbiera pozytywnie prezydenturę?

Z kolei pozytywne skojarzenia z prezydenturą Andrzeja Dudy najczęściej miały osoby blisko związane z Kościołem, uczestniczące w praktykach religijnych częściej niż raz w tygodniu (71 proc.) lub chodzący na mszę co niedzielę (58 proc.), o prawicowych poglądach politycznych (62 proc.), z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (52 proc.) oraz zasadniczym zawodowym (50 proc.), osiągający najniższe dochody (poniżej 3000 zł per capita), mieszkający na wsi (48 proc.), a w grupach społeczno-zawodowych – rolnicy (67 proc.), a w innym ujęciu – pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych (69 proc.), a także – w mniejszym zakresie – emeryci (47 proc.) oraz robotnicy niewykwalifikowani (46 proc.).

Najbardziej obojętni wobec prezydentury Andrzeja Dudy są najmłodsi respondenci, od 18 do 24 roku życia (61 proc.), a jeśli chodzi o grupy społeczno-zawodowe – uczniowie i studenci (62 proc.).

W elektoratach partyjnych zdecydowanie dobrze prezydentura Andrzeja Dudy kojarzy się zdeklarowanym wyborcom PiS (86 proc. odczuć pozytywnych). Częściej pozytywnie (44 proc.) niż negatywnie (25 proc.) postrzegana jest przez zwolenników Konfederacji WiN. Sympatycy pozostałych ugrupowań w większości łączą z tą prezydenturą negatywne emocje – 86 proc. deklarowanych odczuć negatywnych w przypadku wyborców KO, 70 proc. – w przypadku sympatyków nieistniejącej już Trzeciej Drogi oraz 63 proc. – Lewicy.

Niespełna połowa pytanych (45 proc.) mniej lub bardziej zdecydowanie uznała, że działalność Andrzeja Dudy jako prezydenta charakteryzowała dbałość wyłącznie o interesy własnych wyborców, zaś 39 proc. ankietowanych - mniej lub bardziej wyraźnie skłaniało się ku opcji, że reprezentował interesy wszystkich Polaków (badani dokonywali ocen na siedmiopunktowej skali).

54 proc. zadowolonych z działań Dudy

Ponad połowa ankietowanych jest zdania, że Andrzej Duda, pełniąc funkcję głowy państwa, dobrze wykonywał swoje obowiązki (54 proc.). Przeciwne zdanie na ten temat ma 40 proc, a 6 proc. - nie ma zdania na ten temat.

Spośród różnych dziedzin, które częściowo leżą w gestii urzędu prezydenta RP, relatywnie najlepiej ocenione zostało zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. 61 proc. respondentów uważa, że prezydent Duda dobrze działał w obszarze obronności i bezpieczeństwa kraju, przeciwną opinię wyraziło 28 proc., a 11 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Ponad połowa respondentów dobrze oceniła reprezentowanie przez Andrzeja Dudę Polski za granicą (56 proc.) i jego dokonania w dziedzinie polityki zagranicznej (53 proc.). 37 proc. uznało, że prezydent źle reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej; taki sam odsetek ankietowanych źle ocenił jego dokonania w polityce zagranicznej.

W największym stopniu podzielone są opinie Polaków na temat działalności prezydenta Andrzeja Dudy w zakresie wymiaru sprawiedliwościoraz stanowionego prawa. Zbliżony odsetek badanych ocenia jego działania na tym polu pozytywnie (45 proc.), co jest zdania, że Andrzej Duda nie sprawdził się jako strażnik konstytucji (43 proc.). 12 proc. nie ma zdania na ten temat.

Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 czerwca na próbie liczącej 971 osób (w tym: 63 proc. metodą CAPI, 24 proc. – CATI i 13 proc. – CAWI).