Słowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni o "zamachu stanu" bardzo zaniepokoiły prezydenta Andrzeja Dudę – poinformował prezydencki doradca Łukasz Rzepecki. Prezydent spotka się z Hołownią "w okolicach piątku", a po rozmowie niewykluczone jest złożenie zawiadomienia do prokuratury. Rzepecki wzywa do ujawnienia nazwisk osób, które miały namawiać marszałka do opóźnienia zaprzysiężenia nowego prezydenta.