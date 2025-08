Prezydenta elekta z żoną Martą Nawrocką i synami w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej powitano brawami. Codzienny Apel Jasnogórski rozpoczął się tradycyjnie od pieśni "Bogurodzica" i hejnału "Maryjo, Królowo Polski…".

"Władza to służba, nie panowanie"

O. Chrapkowski wskazał, że wierni podczas wtorkowego Apelu Jasnogórskiego stają w modlitwie razem z prezydentem elektem, aby prosić za niego o światło Ducha Świętego, mądrość i siłę, wierność Bogu oraz Konstytucji RP, troskę o godność narodu, niepodległość i bezpieczeństwo kraju.

Maryjo, otaczaj opieką cały nasz naród. Dopomóż tym, którzy sprawują władzę, aby podejmowali mądre decyzje, aby w różnorodności poglądów umieli rozmawiać i szukać tego, co wspólne. Niech nie zamyka ich pycha, ale otwiera pragnienie dobra. Niech uczą się łączyć, nie dzielić. I niech zawsze pamiętają, że władza to służba, nie panowanie – powiedział o. Chrapkowski.

Duchowny w rozważaniu odniósł się do wyzwań współczesnego świata z perspektywy Kościoła. Podkreślił, że "każdy człowiek jest chciany i kochany przez Boga od poczęcia do naturalnej śmierci", a mimo to "zabija się niewinnych z powodu wygody, interesów, nienawiści".

Tam, gdzie człowiek stawia siebie na miejscu Boga, tam zawsze przychodzi rozpacz. Dlatego dziś modlimy się nie tylko za siebie, ogarniamy naszą modlitwą cały świat, ten świat, który się boi, który jest pełen napięć, który już nie wie, w którą stronę iść. Świat, który rozwija się technicznie, w którym sztuczna inteligencja zaczyna dominować, ale świat, który coraz częściej gubi sens życia. Bo bez Boga i bez człowieka wszystko traci wartość – powiedział o. Chrapkowski.

"Maryjność jest naszą tożsamością"

Błogosławieństwa wiernym zgromadzonym na Jasnej Górze udzielił metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Powiedział, że od 14 kwietnia 966 r. Polacy są "wspólnotą narodu ochrzczonego". A maryjność jest naszą tożsamością. Dlatego św. Jan Paweł II na zakończenie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny miał prawo zawołać: proszę was, abyście na nowo przyjęli to dziedzictwo, któremu na imię Polska, z wiarą, nadzieją i miłością, jaką Chrystus zaszczepił w naszych sercach – zaznaczył arcybiskup.

Generał zakonu paulinów przekazał prezydentowi elektowi wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Zakonnicy zaznaczyli, że codziennej modlitwie za ojczyznę na Jasnej Górze będzie towarzyszyła "modlitwa za pana prezydenta".

Czym jest Apel Jasnogórski?

Formuła Apelu Jasnogórskiego, jako codziennej modlitwy w intencji ojczyzny i Kościoła, przyjęła się w 1953 r. Wówczas modlono się o uwolnienie internowanego przez władze PRL prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.

Jasna Góra w Częstochowie to jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Znajduje się na niej klasztor paulinów (Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika). Najcenniejszym artefaktem i najważniejszym symbolem Jasnej Góry jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, któremu przypisywane są liczne cuda. Obrona Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego to jeden z ważnych symboli w historii Polski.

W 2024 r. Jasną Górę odwiedziły ponad 4 mln pielgrzymów.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego

W środę o godz. 10.00 w sali plenarnej Sejmu RP rozpocznie się Zgromadzenie Narodowe, przed którym Karol Nawrocki złoży przysięgę i wygłosi swoje pierwsze orędzie. Następnie para prezydentka spotka się z prezydiami obu izb parlamentu. W Archikatedrze św. Jana Chrzciciela odbędzie się msza św. w intencji ojczyzny i prezydenta, na Zamku Królewskim – symboliczne przejęcie zwierzchnictwa nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski, a na pl. Józefa Piłsudskiego – przejęcie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP.

W drugiej turze wyborów prezydenckich popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki zdobył 50,89 proc. głosów. Wygrał z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim, który otrzymał 49,11 proc. poparcia.