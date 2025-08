By uniknąć tzw. sankcji wtórnych, Kreml rozważa jako ustępstwo wobec prezydenta USA Donalda Trumpa rozejm z Ukrainą obejmujący działania w przestrzeni powietrznej – napisał we wtorek Bloomberg, powołując się na kremlowskie źródła. Rosja pozostaje jednak zdeterminowana, by kontynuować wojnę.