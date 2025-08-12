Rafał Leśkiewicz został zapytany we wtorek w TOK FM, czy prezydent spotka się z wicepremierem i szefem MSZ przed wylotem do Stanów Zjednoczonych i spotkaniem z Donaldem Trumpem. Prezydent USA zaprosił Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze na 3 września.

"To prezydent jest głową państwa"

Rzecznik prezydenta powiedział, że zgodnie z konstytucją, w zakresie polityki zagranicznej prezydent współdziała z premierem i właściwym ministrem. - Musi być (współdziałanie, PAP). Powinno dojść do spotkania tyle tylko, że to minister Sikorski powinien zabiegać o spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Prezydent jest głową państwa, reprezentuje państwo na zewnątrz poza granicami Polski, zatem minister Sikorski powinien umówić się na spotkanie z prezydentem - powiedział Leśkiewicz. Dodał, że termin rozmowy zostanie wyznaczony, gdy Sikorski wyśle sygnał, że chciałby się spotkać. Leśkiewicz poinformował też, że za kilka dni zostanie ogłoszona lista doradców prezydenta.

Karol Nawrocki miał zaprosić Radosława Sikorskiego na spotkanie

W miniony piątek w Telewizji Republika Karol Nawrocki poinformował, że zaprosi ministra spraw zagranicznych na rozmowę o tym, jak wygląda stan polskiej dyplomacji. Mówił o tym w kontekście nominacji ambasadorskich. Wyraził nadzieję, że w tej kwestii „dojdzie do pewnego porozumienia”. Jednocześnie zastrzegł, że na pewno nie będzie porozumienia w dwóch sprawach dotyczących nominacji ambasadorskich, czyli Ryszarda Schnepfa w Rzymie i Bogdana Klicha w Waszyngtonie.

Dzień wcześniej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, również w kontekście nominacji ambasadorskich, że do spotkania prezydenta Nawrockiego i wicepremiera Sikorskiego powinno dojść szybko. - Z całą pewnością prezydent wystosuje takie zaproszenie do ministra spraw zagranicznych - dodał.