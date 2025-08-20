Instytut Badań Pollster zapytał ankietowanych, czy Karol Nawrocki będzie niezależny w swoich decyzjach od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wyniki sondażu opublikowano w "Super Expressie".

Wierzą w niezależność, czy nie wierzą?

54 proc. respondentów uważa - podał „SE” - że Karol Nawrocki jako prezydent "będzie zależny od szefa partii, która poparła go w wyborach”; z kolei 34 proc. badanych „wierzy w jego niezależność”, a „pozostała część ankietowanych przez Pollster (12 proc.) nie ma w tej sprawie zdania”.

Jak podano, opisane w tekście badanie zrealizowane zostało w dniach 9-11 sierpnia 2025 r. metodą CAWI (wywiadów internetowych) na próbie 1006 dorosłych Polaków - struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+; maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.