Do parlamentu weszliby jeszcze posłowie Lewicy (bez Partii Razem), którzy zyskują zaufanie 6,3 proc. badanych. Poparcie dla innych ugrupowań politycznych kształtuje się poniżej progu 5 proc. i wygląda tak:

Korona Grzegorza Brauna mogłaby liczyć na 3,5 proc.,

Polska 2050 oraz Partia Razem po 2,9 proc.,

PSL – 1,9 proc.,

Inne partie – 0,5 proc..

Nowy podział mandatów

Ponad 12 proc. Polaków nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Z sondażu wynika także, że frekwencja w wyborach byłaby duża: najprawdopodobniej 72,2 proc.

Tak wyglądałby prawdopodobny podziału mandatów:

Zjednoczona Prawica – 212 mandatów

– 212 mandatów Koalicja Obywatelska – 167 mandatów

– 167 mandatów Konfederacja – 57 mandatów

Lewica – 24 mandaty

Oznacza, że obecna koalicja rządząca uzyskałaby łącznie 191 mandatów, a partie opozycyjne miałyby 269 reprezentantów w niższej izbie Parlamentu.

Wzrosło poparcie dla Zjednoczonej Prawicy

W porównaniu z ostatniego sondażu przeprowadzonego przed 3 miesiącami wzrosło poparcie dla Zjednoczonej Prawicy (o1,8 p.p.) oraz Konfederacji (o1,8 p.p.). Z kolei w przypadku Lewicy kształtuje się ono na jednakowym poziomie, a Koalicja Obywatelska straciła 2,2 p.p. Spadło także poparcie dla Korony Polskiej Grzegorza Brauna (-1,7 p.p.) oraz Partii Razem (-1,1 p.p.).

Ciekawostką jest to, że w końcu maja popularność koalicji Trzecia Droga wynosiła 4,2 proc - obecnie Polsce 2050 i PSL zaufałoby łącznie 4,7 proc potencjalnych wyborców, co wciąż nie daje tym ugrupowaniom szans na wejście do parlamentu.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 22-25.08.2025, na ogólnopolskiej próbie 1040 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.