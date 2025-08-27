Do parlamentu weszliby jeszcze posłowie Lewicy (bez Partii Razem), którzy zyskują zaufanie 6,3 proc. badanych. Poparcie dla innych ugrupowań politycznych kształtuje się poniżej progu 5 proc. i wygląda tak:
- Korona Grzegorza Brauna mogłaby liczyć na 3,5 proc.,
- Polska 2050 oraz Partia Razem po 2,9 proc.,
- PSL – 1,9 proc.,
- Inne partie – 0,5 proc..
Nowy podział mandatów
Ponad 12 proc. Polaków nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Z sondażu wynika także, że frekwencja w wyborach byłaby duża: najprawdopodobniej 72,2 proc.
Tak wyglądałby prawdopodobny podziału mandatów:
- Zjednoczona Prawica – 212 mandatów
- Koalicja Obywatelska – 167 mandatów
- Konfederacja – 57 mandatów
- Lewica – 24 mandaty
Oznacza, że obecna koalicja rządząca uzyskałaby łącznie 191 mandatów, a partie opozycyjne miałyby 269 reprezentantów w niższej izbie Parlamentu.
Wzrosło poparcie dla Zjednoczonej Prawicy
W porównaniu z ostatniego sondażu przeprowadzonego przed 3 miesiącami wzrosło poparcie dla Zjednoczonej Prawicy (o1,8 p.p.) oraz Konfederacji (o1,8 p.p.). Z kolei w przypadku Lewicy kształtuje się ono na jednakowym poziomie, a Koalicja Obywatelska straciła 2,2 p.p. Spadło także poparcie dla Korony Polskiej Grzegorza Brauna (-1,7 p.p.) oraz Partii Razem (-1,1 p.p.).
Ciekawostką jest to, że w końcu maja popularność koalicji Trzecia Droga wynosiła 4,2 proc - obecnie Polsce 2050 i PSL zaufałoby łącznie 4,7 proc potencjalnych wyborców, co wciąż nie daje tym ugrupowaniom szans na wejście do parlamentu.
Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 22-25.08.2025, na ogólnopolskiej próbie 1040 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
