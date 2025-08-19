Od początku kadencji obecnego prezydenta Karola Nawrockiego iskrzy w jego stosunkach z premierem Donaldem Tuskiem. Wiele wskazuje, że współpraca może nie być łatwa. W Pałacu Prezydenckim odbyło się w miniony czwartek spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Była to pierwsza rozmowa w cztery oczy obu polityków od objęcia stanowiska przez Nawrockiego. "Spotkanie dotyczyło spraw międzynarodowych i kwestii bezpieczeństwa" - relacjonował przedstawiciel prezydenta. Obaj politycy deklarowali po spotkaniu chęć wypracowania sobie modelu współpracy.

Oczekiwania Polaków wobec prezydenta i premiera

Czego Polacy oczekują od Karola Nawrockiego i Donalda Tuska? Jakich chcą relacji między nimi? To sprawdzono w sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Radia ZET. Badanym postawiono pytanie: "Czy pana/pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien współpracować z rządem Donalda Tuska ponad podziałami politycznymi?". Zdecydowana większość oczekuje współpracy prezydenta z premierem. 60 proc. badanych wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 33 proc. odpowiedź "raczej tak". Tylko 5 proc. badanych było zdania, że Nawrocki raczej nie powinien współpracować z Tuskiem, a jednie 0,5 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie". Ok. 1 proc. osób nie ma zdania w tej sprawie.

Jak myślą wyborcy KO?

Jaki wpływ na nastawienie do współpracy między premierem i prezydentem mają sympatie polityczne respondentów? Sympatycy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy chcą porozumienia prezydenta i premiera, a co ciekawe aż 99 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej tego oczekuj. Niewiele mniej, bo 91 proc. wyborców Trzeciej Drogi także ma takie samo zdanie, jeśli chodzi o Lewicę to współpracy chce aż 97 proc. jej wyborców.

Co na to sympatycy PiS?

Nieco inaczej sprawa wygląda wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. "Zdecydowanie" za współpracą premiera z prezydentem jest 30 proc. wyborców PiS; odpowiedź "raczej tak" wskazało 59 proc. z nich, a 7 proc. nie chce współpracy. Jeśli zaś chodzi o wyborców Konfederacji, to 33 proc. z nich wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a "raczej tak" wskazało 54 proc., 10 proc. jest przeciwnego zdania.