Trump podkreślił, że to Europejczycy są "pierwszą linią obrony" i to oni chcą zaoferować Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, ale USA im w tym pomogą. Prezydent USA zasugerował, że w przyszłości amerykańscy żołnierze mogliby być częścią sił gwarantujących pokój w Ukrainie, ale pozostawił tę kwestię otwartą. Zaznaczył, że celem jest długotrwały pokój, a nie chwilowe zawieszenie broni.

Trump zapowiedział, że wkrótce będzie rozmawiać z Władimirem Putinem, by zorganizować trójstronne spotkanie z udziałem Zełenskiego. Wierzy, że taka bezpośrednia rozmowa ma dużą szansę na zakończenie wojny. Spotkanie w Waszyngtonie przebiegło w znacznie przyjaźniejszej atmosferze niż to, które odbyło się w lutym. Prezydenci żartowali z siebie, co pozytywnie wpłynęło na ich relacje.

Zełenski przekazał list Trumpowi. Prezydent Ukrainy rzucił żartem
Zełenski przekazał list Trumpowi. Prezydent Ukrainy rzucił żartem

Zobacz również

Żądania Ukrainy

Zełenski potwierdził, że jest gotowy na trójstronne spotkanie, ale podkreślił, że Ukraina potrzebuje "wszystkiego" w kwestii bezpieczeństwa. Obejmuje to broń, personel, misje szkoleniowe i wywiad. Zaznaczył, że wybory w Ukrainie mogą się odbyć, ale tylko w bezpiecznych warunkach.

Reklama