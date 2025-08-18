Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi list od swojej małżonki, Ołeny Zełenskiej. Zełenski poprosił Trumpa o przekazanie go jego żonie, Melanii Trump.
Zełenski nawiązał do wcześniejszego gestu Melanii Trump, która za pośrednictwem swojego męża przekazała list prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. List ten, opublikowany przez stację Fox News, wzywał Putina do ochrony dzieci.
Żartobliwy komentarz Zełenskiego
Wręczając kopertę, Zełenski zażartował: "To nie dla Ciebie". Po symbolicznym geście, Zełenski i Trump rozpoczęli swoje spotkanie w Gabinecie Owalnym, a do rozmów mieli dołączyć inni europejscy przywódcy oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
