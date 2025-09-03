Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza Koalicję Obywatelską i wraca na fotel lidera. W nowym sondażu Konfederacja traci poparcie, natomiast koalicjanci Donalda Tuska, z wyjątkiem Lewicy, nadal mają wyniki poniżej progu wyborczego.

Jak przypomina portal, w poprzednim badaniu na pierwsze miejsce wróciła Koalicja Obywatelska, teraz ponownie prowadzi Prawo i Sprawiedliwość.

Nowy sondaż partyjny. Ta partia wraca na fotel lidera

Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 29 proc. wyborców, PiS zyskało 1,6 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Reklama

KO zdobyła drugie miejsce. Partia Donalda Tuska traci 1 pkt proc. i notuje poparcie na poziomie 27,1 proc.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 13,2 proc. Poparcie dla partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka znacznie spadło, tracąc 4,1 punktu procentowego.

Na kolejnych pozycjach znalazły się:

Lewica -7,4 proc.,

PSL - 3,9 proc.,

Polska 2050 - 3,4 proc.,

Partia Razem - 3,2 proc.,

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 3,1 proc.

Blisko 10 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Nowy sondaż. Jak wygląda podział mandatów?

Według symulacji Wirtualnej Polski, która bazuje na wynikach sondażu, PiS zdobyłby 193 mandaty, Koalicja Obywatelska - 165, Konfederacja - 73, a Lewica - 29.

Wyniki te oznaczają, że obecna koalicja rządząca nie miałaby większości w Sejmie. Do samodzielnego rządzenia brakuje jej 231 głosów, a po zsumowaniu mandatów KO i Lewicy, mają jedynie 194.

Większość mogłaby za to stworzyć koalicja PiS i Konfederacji, które łącznie miałyby 266 mandatów.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 28 sierpnia - 1 września 2025 r. na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.