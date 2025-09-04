Karol Nawrocki u Giorgii Meloni w Palazzo Chigi. Pierwsze takie spotkanie

Godzinę trwało w czwartek spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premier Włoch Giorgią Meloni w jej kancelarii - Palazzo Chigi w Rzymie.
To było pierwsze polityczne spotkanie polskiego prezydenta podczas jego wizyty w Wiecznym Mieście, która potrwa do piątku.
Uroczyste powitanie prezydenta z szefową włoskiego rządu odbyło się na dziedzińcu Palazzo Chigi. Następnie udali się oni na rozmowę.
W polskiej delegacji, która przybyła z Nawrockim na spotkanie z Meloni nie było szefa polskiej ambasady we Włoszech Ryszarda Schnepfa.
W piątek prezydent RP zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Spotka się również z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.
