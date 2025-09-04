To było pierwsze polityczne spotkanie polskiego prezydenta podczas jego wizyty w Wiecznym Mieście, która potrwa do piątku.

Uroczyste powitanie prezydenta z szefową włoskiego rządu odbyło się na dziedzińcu Palazzo Chigi. Następnie udali się oni na rozmowę.

W polskiej delegacji, która przybyła z Nawrockim na spotkanie z Meloni nie było szefa polskiej ambasady we Włoszech Ryszarda Schnepfa.

Karol Nawrocki u Giorgii Meloni w Palazzo Chigi. Pierwsze takie spotkanie

W piątek prezydent RP zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Spotka się również z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.