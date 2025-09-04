Na nagraniu można dostrzec wszystkie fazy spotkania - od przywitania, przelotu myśliwców F-16 w formacji honorującej pilota majora Macieja Krakowiana i spaceru kolumnadą po południowej stronie Białego Domu, po wymianę prezentów i pamiątkowe zdjęcie. W tle gra podniosła muzyka. Widać też m.in. obraz, jaki Nawrocki wręczył Trumpowi, przedstawiający Trumpa przemawiającego na tle pomnika Powstania Warszawskiego w Warszawie w 2017 r. Trump z kolei podpisał książkę.

W materiale nie pokazano innego prezentu przywiezionego przez Nawrockiego - biało-czerwonej opaski jednego z powstańców - a także innego prezentu Trumpa: oprawionego zdjęcia z majowego spotkania obu przywódców, z podpisem "You will win" ("Wygrasz"), czyli słowami, które Trump miał wówczas wypowiedzieć, popierając kandydaturę Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Filmik został zamieszczony na koncie Trumpa w chwili, gdy amerykański przywódca uczestniczył w wideokonferencji z europejskimi przywódcami na temat wojny w Ukrainie. Nagranie opublikowało też oficjalne konto Białego Domu.