Według harmonogramu, wizyta Nawrockiego rozpocznie się o godz. 9 powitaniem z honorami wojskowymi w rezydencji prezydenta Niemiec - pałacu Bellevue w Berlinie. Potem przywódcy obu krajów przeprowadzą rozmowę.

Agencja oceniła, że Nawrocki może być trudnym rozmówcą dla Steinmeiera po tym, gdy 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, polski prezydent ponowił żądania dotyczące uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. Ponadto - jak napisała dpa - związany z PiS Nawrocki stoi w opozycji do proeuropejskiej polityki Rady Ministrów i premiera Donalda Tuska.

Berlin szykuje się na wizytę Nawrockiego. Reparacje zdominują spotkanie?

Temat odszkodowań dla ofiar II wojny światowej był już poruszany podczas rozmów polskiego rządu ze stroną niemiecką. Zapowiedź wsparcia dla żyjących jeszcze Polaków, poszkodowanych podczas II wojny światowej, padła podczas pierwszych od 2018 r. polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, do których doszło na początku lipca 2024 r. Szczegóły dotyczące tej pomocy nie zostały jednak sprecyzowane.

3 października 2022 r. ówczesny minister spraw zagranicznych w rządzie PiS, Zbigniew Rau, podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domagała się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód. Kwota taka została zawarta w ogłoszonym 1 września 2022 r. raporcie zespołu kierowanego przez posła PiS Arkadiusza Mularczyka, dotyczącym strat poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Agencja dpa przypomniała, że Niemcy odrzucają żądania reparacji wojennych. Zdaniem rządu RFN kwestia reparacji została ostatecznie rozstrzygnięta pod względem prawnym i Berlin nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie. Również prezydent Steinmeier wielokrotnie potwierdzał to stanowisko.