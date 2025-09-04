Wsparcie amerykańskie dla gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy zostanie sfinalizowane w najbliższych dniach – powiedział Macron, podkreślając, że koordynacja działań obejmuje również Stany Zjednoczone. Zastrzegł jednocześnie, że jeśli Rosja wciąż będzie odrzucać możliwość rozmów pokojowych, Unia Europejska wspólnie z USA nałoży kolejne sankcje.

Koalicja chętnych rośnie w siłę. Macron ogłasza decyzję 26 państw

Francuski przywódca wskazał, że pomoc obejmie różne obszary – od działań lądowych, przez wsparcie na morzu i w przestrzeni powietrznej, aż po cyberbezpieczeństwo. To właśnie te elementy mają tworzyć spójny system gwarancji, którego celem jest powstrzymanie dalszej eskalacji wojny.

Reklama

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który uczestniczył w rozmowach, zaznaczył, że kluczowe ustalenia zostały szczegółowo omówione z każdym z partnerów.

Szczegółowo omówiliśmy gotowość każdego z państw do zapewnienia bezpieczeństwa na lądzie, morzu, w powietrzu i cyberprzestrzeni. Skoordynowaliśmy stanowiska i omówiliśmy elementy gwarancji bezpieczeństwa. Jestem wdzięczny wszystkim za zrozumienie, że główną gwarancją bezpieczeństwa jest silna armia ukraińska – powiedział Zełenski.

Koalicja chętnych – sygnał jedności Zachodu

Spotkanie w Paryżu miało charakter zarówno polityczny, jak i symboliczny. Zaangażowanie 26 państw pokazuje, że mimo zmęczenia wojną, kraje Zachodu pozostają zdeterminowane, by wspierać Ukrainę militarnie i politycznie.

Źródło: Radio ZET