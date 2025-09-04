Prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką, którzy rozpoczęli w czwartek wizytę w Rzymie i Watykanie, złożyli wiązankę kwiatów przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice Świętego Piotra.
Modlitwę przy grobie polskiego papieża w kaplicy Świętego Sebastiana poprowadził w obecności pary prezydenckiej biskup Krzysztof Nykiel, regent Penitencjarii Apostolskiej.
O godzinie 18 prezydent Nawrocki przybędzie na spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii, Palazzo Chigi.
W piątek para prezydencka zostanie przyjęta na audiencji przez papieża Leona XIV.
Karol Nawrocki spotka się również z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.
