Modlitwę przy grobie polskiego papieża w kaplicy Świętego Sebastiana poprowadził w obecności pary prezydenckiej biskup Krzysztof Nykiel, regent Penitencjarii Apostolskiej.

O godzinie 18 prezydent Nawrocki przybędzie na spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii, Palazzo Chigi.

W piątek para prezydencka zostanie przyjęta na audiencji przez papieża Leona XIV.

Karol Nawrocki spotka się również z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.