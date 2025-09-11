Prezydent złożył wizytę w bazie lotnictwa dzień po tym, jak w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszyły drony.

Nawrocki: Polska nie wystraszy się rosyjskich dronów

Oto my, naród polski, jesteśmy narodem, który nie wystraszył się sowieckiego żołnierza w 1920 roku, który stał u bram Warszawy. Jesteśmy narodem, który nie oddał swojej duszy po roku 1945 przez blisko 50 lat sowieckiej propagandy. (...) A dzięki wspaniałym polskim pilotom i pilotom naszych sojuszników, Polska, która jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, Polska, która osiąga blisko 5 proc. wydatków na siły zbrojne z naszego PKB, nie wystraszy się też rosyjskich dronów – powiedział Nawrocki.

Reklama

Mamy wspaniałych pilotów, wspaniałych żołnierzy, a zwierzchnik Sił Zbrojnych ma świadomość, skąd przychodzimy, kim jesteśmy i na co jesteśmy gotowi – dodał.

Nawrocki: Wszystkie testy zdaliśmy – wojskowy, polityczny, partnerski

Prezydent Karol Nawrocki ocenił, że wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną było próbą testowania naszej gotowości do reakcji oraz mechanizmu działania w ramach NATO. Wszystkie te testy zdaliśmy – stwierdził podczas wizyty w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

Podczas czwartkowej wizyty w wojskowej bazie lotniczej Nawrocki powiedział, że rosyjska prowokacja była próbą testowania naszych zdolności, w tym umiejętności reagowania polityków m.in. premiera i prezydenta Polski. Była próbą sprawdzenia mechanizmu działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i naszej gotowości do reakcji – podkreślił.

Reklama

Prezydent ocenił, że "wszystkie te testy zdaliśmy". I test polityczny, i test partnerski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, wykonując od nocy swoje zadania dyplomatyczne, a przede wszystkim test wojskowy waszej gotowości do tego, aby na rosyjską prowokację zareagować – powiedział, kierując swoje słowa do zgromadzonych generałów i żołnierzy.

Nawrocki podziękował też m.in. Inspektorowi Sił Powietrznych gen. Ireneuszowi Nowakowi oraz dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, płk Radosławowi Śniególe za "codzienną pracę – treningową i logistyczną".

Nawrocki: Chcę prowadzić Polskę i Europę do przyszłości bez wojny

Chcę prowadzić Polskę i Europę do przyszłości bez wojny – mówił prezydent Karol Nawrocki do pilotów w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Żeby to osiągnąć, musimy być każdego dnia do wojny przygotowani – dodał.

Natomiast politycy – jak stwierdził prezydent – muszą wykonywać swoje zadania równie dobrze jak żołnierze Wojska Polskiego.

Nawrocki ocenił także, że wydarzenia po ataku rosyjskich dronów na Polskę można traktować jako sukces, bo udowodniły, że jesteśmy jako kraj gotowi do reagowania.

Ten sukces 10 września powinien w nas, w osobach odpowiedzialnych za przyszłość Polski, we mnie, jako w prezydencie Polski, w panu premierze, w polskim rządzie, w nas wszystkich zbudzić poczucie głębokiego zadania. Abyśmy byli z każdym rokiem, z każdym miesiącem, z każdym dniem jeszcze lepiej przygotowani do tego, co się może wydarzyć w przyszłości – wyjaśnił.