W nocy z wtorku na środę, podczas ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została naruszona 19 razy przez drony. W operacji obronnej uczestniczyły zarówno polskie, jak i sojusznicze systemy radiolokacyjne, które śledziły kilkanaście obiektów. Do akcji włączyły się również polskie i sojusznicze samoloty, w tym:

Samoloty wczesnego ostrzegania AWACS.

Dwa myśliwce F-35 i dwa F-16.

Śmigłowce bojowe Mi-24 oraz wielozadaniowe M-17 i Black Hawk.

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Poszukiwanie szczątków i oczekiwanie na raport

Obecnie wojsko i służby intensywnie poszukują szczątków zestrzelonych maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.

Prezydent Karol Nawrocki, który zwołał posiedzenie RBN, zapowiedział również, że w ciągu 48 godzin szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, ma przedstawić kompleksowy raport dotyczący wydarzeń wtorkowej nocy i działań polskiego wojska. Rada Bezpieczeństwa Narodowego będzie analizować ten raport, aby ocenić sytuację i podjąć dalsze decyzje w zakresie bezpieczeństwa kraju.